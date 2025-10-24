Цијене кафе поново дивљају

24.10.2025
Цијене кафе арабика наставиле су да расту, након што су достигле 4,30 долара по фунти (2,20 долара по килограму) и приближиле се рекордно високом нивоу из фебруара. Цијена какаа такође је достигла тронедељни рекорд.
Те бројке увећане су за више од 50 одсто од августа, услед све већих страхова због глобалног мањка понуде, преноси Trading Economics.
Зашто кафа поскупљује?
Региони који производе кафу у Бразилу, водећем произвођачу, пролазе кроз интензивну сушу због климатских промјена. Према ријечима локалних пољопривредника, нередовне прољетне кише доводе у опасност цвјетање кафе и њену продуктивност. Нарочито је забрињавајуће у Минас Жераису, гдје су нивои падавина до 20. октобра били најнижи у посљедње четири године.
Ситуацију додатно отежава то што би амерички предсједник Доналд Трамп могао да уведе нове царине Колумбији, великом произвођачу висококвалитетне арабике, због дипломатског спора двије земље. Сједињене Америчке Државе добијају око петину количине кафе у зрну из Колумбије, а око трећину из Бразила, преноси Бонитет.
Трговци ишчекују и трговинске преговоре између САД и Бразила о потенцијалној ревизији америчких царина на увоз кафе од 50 одсто.
Ту не треба заборавити ни пандемију ковида која је пореметила ланце снабдијевања – који се још нису опоравили. Сукоб у Украјини, због чега је поскупјело ђубриво, а Русија је један од главних снабдјевача. Ситуацију на Црвеном мору, гдје Хути нападају бродове, што ремети и поскупљује поморски транспорт
