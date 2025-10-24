Logo

Цијене кафе поново дивљају

24.10.2025

15:21

Коментари:

0
Цијене кафе поново дивљају
Фото: pexels/ Raymond Petrik

Цијене кафе арабика наставиле су да расту, након што су достигле 4,30 долара по фунти (2,20 долара по килограму) и приближиле се рекордно високом нивоу из фебруара. Цијена какаа такође је достигла тронедељни рекорд.

Те бројке увећане су за више од 50 одсто од августа, услед све већих страхова због глобалног мањка понуде, преноси Trading Economics.

Зашто кафа поскупљује?

Региони који производе кафу у Бразилу, водећем произвођачу, пролазе кроз интензивну сушу због климатских промјена. Према ријечима локалних пољопривредника, нередовне прољетне кише доводе у опасност цвјетање кафе и њену продуктивност. Нарочито је забрињавајуће у Минас Жераису, гдје су нивои падавина до 20. октобра били најнижи у посљедње четири године.

Киша-кишобран

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Ситуацију додатно отежава то што би амерички предсједник Доналд Трамп могао да уведе нове царине Колумбији, великом произвођачу висококвалитетне арабике, због дипломатског спора двије земље. Сједињене Америчке Државе добијају око петину количине кафе у зрну из Колумбије, а око трећину из Бразила, преноси Бонитет.

Трговци ишчекују и трговинске преговоре између САД и Бразила о потенцијалној ревизији америчких царина на увоз кафе од 50 одсто.

Ту не треба заборавити ни пандемију ковида која је пореметила ланце снабдијевања – који се још нису опоравили. Сукоб у Украјини, због чега је поскупјело ђубриво, а Русија је један од главних снабдјевача. Ситуацију на Црвеном мору, гдје Хути нападају бродове, што ремети и поскупљује поморски транспорт

Подијели:

Таг:

Кафа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује сутра

2 ч

0
Индија први пут изазвала вјештачку кишу

Наука и технологија

Индија први пут изазвала вјештачку кишу

2 ч

0
Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте

Фудбал

Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте

2 ч

0
Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача

Република Српска

Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача

2 ч

0

Више из рубрике

Колико возачи аутобуса могу да зараде у Њемачкој? Изненадиће вас ова цифра

Економија

Колико возачи аутобуса могу да зараде у Њемачкој? Изненадиће вас ова цифра

3 ч

0
Цијене кафе наставиле да расту, страх од глобалног мањка понуде

Економија

Цијене кафе наставиле да расту, страх од глобалног мањка понуде

10 ч

0
Скачу цијене кафе

Економија

Скачу цијене кафе

20 ч

0
Живот на кредит: Колико су грађани дужни банкама?

Економија

Живот на кредит: Колико су грађани дужни банкама?

22 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

48

Канцеларији дисциплинског тужиоца постављена питања у вези са Узуновићевом

17

46

Орбан увјерен да ће се Путин и Трамп на крају састати

17

45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17

43

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

17

33

Како одабрати најбоље маслиново уље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner