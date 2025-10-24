Logo

Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте

24.10.2025

Мариновић и Јојић пред Зрињски: Потребан максималан фокус од прве минуте
Фото: АТВ

Дерби 12. кола Премијер лиге БиХ биће одигран у Мостару гдје фудбалери Зрињског у понедјељак дочекују Борац.

„Црвено-плави“ са четири бода предности иду на ноге актуелном шампиону, а током седмице све је било подређено што бољој припреми за најтежи изазов у досадашњем току сезоне.

„Ово нам је прва утакмица против Зрињског ове сезоне. Имамо амбицију да остваримо позитиван резултат. Сигурно да они имају доста искуства и квалитета и на нама је да будемо фокусирани од прве до задње минуте на обје стране терена. Зрињски има веома квалитетну одбрану, примили су најмање голова у лиги, па је јасно да ћемо морати да користимо своје прилике. Такође, не треба трошити ријечи на њихове офанзивне квалитете. Гледали смо их синоћ, имали су играча мање и дали су максимум. Имају они широк кадар и сигурно да ће бити спремни за нас“, рекао је тренер Борца Винко Мариновић.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача

Поред Николе Терзића и Јуриха Каролине ван строја је и Давид Вуковић, док је Давид Чавић под знаком питања. Ипак, у табору Борца вјерују да могу пружити добру партију у дербију, који је своју увертиру имао већ почетком седмице, када је тренер Зрињског Игор Штимац упутио „отровне стрелице“ према клубу са Градског стадиона.

„Ми се не обазиремо на то, уопште о томе нисмо размишљали. Гледамо себе, радимо и припремамо се за ову утакмицу. Имамо доста обавеза у наредном периоду, тако да смо максимално фокусирани само на то“, рекао је Мариновић.

У добром расположењу предстојећи дерби дочекује и Милош Јојић. Некадашњи играч Партизана и Борусије Дортмунд брзо се привикао на нову средину и својим партијама жели да помогне Борцу у остваривању свих зацртаних циљева.

„Од првог дана се осјећам као код куће, момци су ме лијепо прихватили. Могу слободно да кажем да овакву атмосферу нисам имао нигдје у клубовима у којима сам био. Пред нама је дерби, тешка утакмица. Зрињски је на домаћем терену благи фаворит, али идемо тамо да се боримо и да покажемо квалитет. Нећемо одустати од наших планова и наше игре, надамо се позитивном резултату. Гледао сам их синоћ прво полувријеме, они су чврста екипа која не дозвољава противнику пуно шанси“, изјавио је Јојић.

Зрињски и Борац састају се у понедјељак од 18 часова на стадиону под Бијелим бријегом.

