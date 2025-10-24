Хрватска увела обавезан војни рок!

24.10.2025
14:55
Коментари:1
ХРВАТСКИ САБОР данас је, са 84 гласа „за“, 30 уздржаних и 11 против, промијенио Закон о одбрани и тиме потврдио поновно увођење обавезног темељног војног оспособљавања.
Темељно војно оспособљавање (ТВО) трајаће два мјесеца, а до краја године почињу први позиви, док се први војници на обици у касарнама у Книну, Слуњу и Пожеги очекују почетком сљедеће године. Како је саопштио МОРХ, на годишњем нивоу планира се позивање око 4.000 новака распоређених у пет нараштаја.
Сви 18-годишњи младићи уписују се у војну евиденцију, а на војну обуку упућиваће се у календарској години када напуне 19 година. Новаци ће прије обуке проћи здравствени преглед како би се утврдило да ли су способни за војну обуку, а МОРАХ наводи да ће се организовати што ближе месту пребивалишта новака како би учесницима било једноставније приступити.
Прегледом се утврђује здравствена способност потенцијалног новака, саопштио је МОРХ, додајући да обвезници могу бити упућени на оспособљавање или добити одгоду прописану законом до краја 29. године живота, или бити ослобођени обавезе под условима и на начин прописан законом.
Искључиво се на војну обуку могу упутити и новајлије старији од 19 година до 30. године живота, јер се служење може одгодити у случају студирања, као и спортистима због учешћа на свјетским и европским првенствима.
Особама које због вјерских или моралних увјерења не желе да учествују у војничким дужностима биће допуштено изјашњавање савјести, а темељну војну обуку од три мјесеца одрадиће у цивилној заштити или у локалним јединицама у трајању од четири мјесеца.
За војно оспособљавање накнада ће износити 1.100 евра мјесечно, а обука ће се уписивати у радни стаж, док ће за цивилну службу накнада бити мања, а колика ће бити уредиће се уредбом.
Жене не подлијежу војној обавези, али могу добровољно похађати темељно војно оспособљавање, што је један од услова за пријем у војну службу, и служити у резервном саставу.
Обавезе војне обуке могу бити ослобођени младићи који су оцијењени неспособнима, који су се најмање двије године образовали за кадета на основу уговора са МОРХ-ом, који осим хрватског имају и страно држављанство и регулисали су обавезу војног оспособљавања у иностранству, полазници полицијске школе МУП-а, службеници правосудне полиције или замонашени свештеници, ђакони, редовници.
У случају непојављивања издaје се налог полицији, а предвиђена је и казна.
Новчаном казном од 250 до 1.320 евра казниће се особа ако се без оправданог разлога не одазове позиву за учешће у војној обавези, позиву за учешће у ТВО-у или ако без оправданог разлога не дође на обављање цивилне службе или ако је без оправданог разлога напусти.
Прописује се и одредба према којој ће незапослена особа која је завршила темељно војно оспособљавање или добровољно војно оспособљавање, као и разврстани резервиста који се запошљавају на неодређено вријеме, остварити предност при запошљавању под једнаким условима у државним органима и управним тијелима локалних јединица.
Уочи гласања, посланици ХДЗ-а и ДП-а, Анте Деур и Ивица Кукавица, још једном су нагласили потребу увођења војне обуке и попуњавања резерви Оружаних снага Хрватске, док је Арсен Баук (СДП) упозорио на различит третман оних који се одлуче за цивилну службу од оних који ће ићи на војну обуку.
Далија Орешковић (ДОСИП) све је оцијенила као велику обману и подвалу ХДЗ-а јер у образложењу недостају разлози за увођење војне обуке.
Сабор је усвојио и измјене Закона о служби у Оружаним снагама којима се, између осталог, прописује подршка дјелатној војној особи која у мјесту службе нема ријешено стамбено питање и млађа је од 45 година живота у градовима на чијем је територијалном распореду Хрватска војска, као што су Книн, Бенковац, Госпић, Петриња, Нашице, а убудуће и Бели Манастир.
Уз тај закон прихваћен је амандман Клуба ХДЗ-а да особа може бити примљена као војник/морнар у дјелатну војну службу ако има основно образовање, уз услов да до истека првог уговора о војничкој служби на одређено вријеме, уз подршку Министарства одбране, заврши средње образовање.
Потребну већину гласова посланика није добио закључак Клуба Можемо! да се обавежу здравствене установе да, под једнаким условима, при запошљавању на неодређено вријеме на основу јавног конкурса, дају предност незапосленој особи која се не позива на изјашњавање савјести приликом пружања здравствене заштите у вези са прекидом трудноће, као ни закључак Клуба СДП-а којим би се задужила влада да у року од годину дана упути у процедуру Закон о цивилној служби, пише Индекс.хр.
