Страшно невријеме погодило бројна насеља, јак вјетар чупао стабла

Извор:
24сата.хр
24.10.2025
09:06
Коментари:1
Јак вјетар праћен кишом током ноћи је погодио и загребачко подручје. У Дубрави је било срушених стабала, поплавила је Данковечка, пише 24sata.hr.
Вјетар је рушио стабла и на Воловчици. Невријеме је похарало и друге дијелове државе.
У Ријеци и Ровињу поплављене су биле улице. Ватрогасци су пуне руке посла имали и у Загребу гдје је вјетар стварао прави хаос и рушио стабла.
Читаоци 24sata.hr потврдили су том порталу да је Данковечка улица у Дубрави наликовала на поток. Такође, у Дубрави се срушило огромно стабло.
Дрво је запријечило пут и оштетило неколико аутомобила.
Хитно су реаговали ватрогасци и полицајци, а све како би саобраћај поновно профункционисао.
И у другим дијеловима Загреба је невријеме створило проблеме.
- Ноћас је на Воловчици пало стабло преко пјешачког и на улицу - говори читатељ 24sata.hr.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
12 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму