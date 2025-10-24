Logo

Страшно невријеме погодило бројна насеља, јак вјетар чупао стабла

24.10.2025

09:06

Страшно невријеме погодило бројна насеља, јак вјетар чупао стабла
Фото: Facebook/Vatrogasna postrojba Zagreb

Јак вјетар праћен кишом током ноћи је погодио и загребачко подручје. У Дубрави је било срушених стабала, поплавила је Данковечка, пише 24sata.hr.

Вјетар је рушио стабла и на Воловчици. Невријеме је похарало и друге дијелове државе.

У Ријеци и Ровињу поплављене су биле улице. Ватрогасци су пуне руке посла имали и у Загребу гд‌је је вјетар стварао прави хаос и рушио стабла.

Дрво препријечило пут

Читаоци 24sata.hr потврдили су том порталу да је Данковечка улица у Дубрави наликовала на поток. Такође, у Дубрави се срушило огромно стабло.

Дрво је запријечило пут и оштетило неколико аутомобила.

Хитно су реаговали ватрогасци и полицајци, а све како би саобраћај поновно профункционисао.

И у другим дијеловима Загреба је невријеме створило проблеме.

- Ноћас је на Воловчици пало стабло преко пјешачког и на улицу - говори читатељ 24sata.hr.

Загреб

невријеме

