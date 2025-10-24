Logo

Комбинација меда и ове биљке може учинити чуда за ваша плућа

24.10.2025

08:29

Фото: Pixabay

Сјајан и помало заборављени рецепт који чисти плућа и дисајне путеве. Главни састојци су биљка оман и мед.

Оман је биљка која се користи у алтернативној медицини већ вијековима. Расте свуда око нас, доступна и обилна, са жутим цвјетовима који нас подсјећају на сунце.

Коријен омана је најбитнији дио биљке, са пријатним мирисом али и веома горким укусом. Ипак, тај горак укус долази с моћним благодетима за плућа и дисајне путеве, што чини ову биљку правим благом.

Пчелар Драган Ковачевић

Друштво

Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи

Узимајте по кашичицу ујутру и увече. Немојте ништа јести ни пити пола сата након конзумирања.

Мјешавина коријена омана и меда:

1. Изрежите коријен омана на комаде и ставите га у теглу.

2. Напуните половину тегле коријеном (око 750 мл), а другу половину медом.

3. Затворите теглу и окрећите је неколико дана, како би се састојци прожели.

4. Након пар дана, ваш лијек је спреман за употребу, а чувајте га у фрижидеру.

Мед смирује иритације у грлу и плућима, док оман активно уништава бактерије и чисти слуз из плућа, пише Крстарица

Мед

Савјети

Трик који помаже меду да се не поквари

Овај природни лијек можете користити за лијечење кашља или као превентивну меру. Само једна кашика дневно може учинити чуда за ваше дисајне путеве.

