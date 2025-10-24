Комбинација меда и ове биљке може учинити чуда за ваша плућа

24.10.2025
Сјајан и помало заборављени рецепт који чисти плућа и дисајне путеве. Главни састојци су биљка оман и мед.
Оман је биљка која се користи у алтернативној медицини већ вијековима. Расте свуда око нас, доступна и обилна, са жутим цвјетовима који нас подсјећају на сунце.
Коријен омана је најбитнији дио биљке, са пријатним мирисом али и веома горким укусом. Ипак, тај горак укус долази с моћним благодетима за плућа и дисајне путеве, што чини ову биљку правим благом.
Узимајте по кашичицу ујутру и увече. Немојте ништа јести ни пити пола сата након конзумирања.
Мјешавина коријена омана и меда:
1. Изрежите коријен омана на комаде и ставите га у теглу.
2. Напуните половину тегле коријеном (око 750 мл), а другу половину медом.
3. Затворите теглу и окрећите је неколико дана, како би се састојци прожели.
4. Након пар дана, ваш лијек је спреман за употребу, а чувајте га у фрижидеру.
Мед смирује иритације у грлу и плућима, док оман активно уништава бактерије и чисти слуз из плућа, пише Крстарица
Овај природни лијек можете користити за лијечење кашља или као превентивну меру. Само једна кашика дневно може учинити чуда за ваше дисајне путеве.
