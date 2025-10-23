Logo

Постоји добар разлог зашто алуминијумска фолија има двије стране

Курир

23.10.2025

14:02

Постоји добар разлог зашто алуминијумска фолија има двије стране
Алуминијумска фолија неизоставна је у свакој кухињи због своје вишеструке употребе. Користи се за умотавање хране, за равномерно печење у рерни, затим да би се спријечило да се храна залијепи за плех, чиме се олакшава касније чишћење посуђа и тако даље.

Међутим, то што је употреба алуминијумске фолије распрострањена не значи да сви знају правилно да је користе, јер многи људи уопште не разликују двије стране: мат и сјајну. Једна, наводно, треба да буде у контакту са храном, а друга не. Или се бар тако мисле. Али да ли је то заиста тачно?

Алуминијумска фолија има двије стране које се јасно разликују, али већина људи их користи насумично. Многи мисле да сјајна страна треба да се користи за умотавање, али заправо не постоји значајна разлика у њеној ефикасности када је ријеч о очувању хране, јер обе стране имају исту функцију изолације и заштите.

Разлика између мат и сјајне стране потиче из процеса производње, током којег се фолија пресује у два слоја како се не би поцијепала. Једна страна постаје сјајнија због додира са ваљцима машине, док друга остаје мат. Дакле, ефикасност алуминијумске фолије је иста без обзира на то коју страну користите.

Да закључимо – обе стране алуминијумске фолије једнако су ефикасне за чување хране. Међутим, ако се храна кува или пече, неки стручњаци препоручују да се сјајна страна окрене ка унутра, како би боље рефлектовала топлоту.

aluminijska folija

Савјети

