"Ми дјецу на клање нећемо слати"

Извор:
Б92
23.10.2025
13:44
Коментари:0
Велики број присталица странке Фидес мађарског премијера Виктора Орбана окупио се данас у Будимпешти на Маршу мира, а том приликом он је поручио да Мађарска каже не рату и да неће да гине за Украјину.
"Дошао је дан Будимпештанског марша мира. Данас шаљемо поруку целом свету: Мађарска каже НЕ рату! Нећемо гинути за Украјину. Нећемо слати нашу децу у кланицу по налогу Брисела", поручио је Орбан уочи скупа на платформи Икс.
Он је претходно објавио видео снимљен дроном на својој Фејсбук страници, написавши да је "Марш мира - највећи икада".
"Мађар Немзет" преноси да су у Будимпешту стигли људи из свих крајева Мађарске, укључујући велики број младих људи.
Нешто послије 10 часова поворка се упутила преко Маргаретиног моста који је полиција затворила, ка Кошутовом тргу.
Централна церемонија почеће у 13 часова, током које ће говор одржати и премијер Виктор Орбан.
Национални марш странке Тиса почеће у 14 часова на Тргу Деака Ференца, док ће се Покрет Наша домовина окупити у 15 часова на Корвину.
