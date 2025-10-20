Logo

Орбан: Састанак Путина и Трампа има егзистенцијални значај за Мађарску

Извор:

Sputnjik

20.10.2025

11:03

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Састанак предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, у Будимпешти имаће егзистенцијални значај за Мађарску, јер би могао да оконча сукоб у Украјини, који смета нормалном развоју мађарске економије, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан, коментаришући припреме за руско-амерички самит.

''За три године руско-украјинског рата Мађарска је изгубила 9,1 билион форинти (23,4 милијарде евра). То значи да су губици по породици износили више од два милиона форинти (око 5.000 евра)'', написао је Орбан на друштвеним мрежама.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

Он је напоменуо да су цијене енергената и гаса порасле, инфлација је скочила, а санкције ослабиле земљу.

''Обим трговине је опао, каматне стопе су порасле, а финансирање земље је постало скупље. Ако успијемо да окончамо рат, све ово ће престати. Мађарска економија ће коначно одахнути и моћи ћемо да се вратимо на предратни раст. Сви ће зарађивати више, чак ће и хљеб појефтинити'', истакао је Орбан.

''Због тога успјех мировног самита у Будимпешти одговара фундаменталним егзистенцијалним интересима Мађарске. Хајде да учинимо за њега све што је у нашој моћи'', закључио је Орбан.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Разговарао сам са Путином, припреме за самит са Трампом у пуном замаху

Трамп је 16. октобра, након телефонског разговора са Путином, објавио да су се договорили да се ускоро састану у Будимпешти.

Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков рекао је да ће Москва и Вашингтон "без одлагања" почети припреме за нови састанак лидера двије земље, који би могао да се одржи у мађарској престоници.

Истовремено је Орбан наложио формирање организационог одбора за припрему самита, прецизирајући да је тај посао почео у четвртак увече.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Владимир Путин

Доналд Трамп

Мађарска

Budimpešta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вучић: Наредне седмице састанак са Орбаном о санкцијама НИС-у

Србија

Вучић: Наредне седмице састанак са Орбаном о санкцијама НИС-у

3 д

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Будимпешта логичан избор за самит Русије и САД

3 д

0
Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

Република Српска

Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

3 д

0
Цвијановић: Браво Орбан, браво Мађарска

Република Српска

Цвијановић: Браво Орбан, браво Мађарска

3 д

0

Више из рубрике

Драма у Хрватској: Неко испалио сигналну ракету док је слијетао авион пун путника

Свијет

Драма у Хрватској: Неко испалио сигналну ракету док је слијетао авион пун путника

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Бранићу право Мађарске да не шаље новац Украјини и купује енергију од Русије

4 ч

0
Џеј Ди Венс: Трамп још није донио одлуку о слању ракета "Томахавк" Украјини

Свијет

Џеј Ди Венс: Трамп још није донио одлуку о слању ракета "Томахавк" Украјини

5 ч

0
"Пљачка Лувра - неуспјех безбједносних служби"

Свијет

"Пљачка Лувра - неуспјех безбједносних служби"

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner