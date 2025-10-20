Орбан: Састанак Путина и Трампа има егзистенцијални значај за Мађарску

Извор:
Састанак предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, у Будимпешти имаће егзистенцијални значај за Мађарску, јер би могао да оконча сукоб у Украјини, који смета нормалном развоју мађарске економије, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан, коментаришући припреме за руско-амерички самит.
''За три године руско-украјинског рата Мађарска је изгубила 9,1 билион форинти (23,4 милијарде евра). То значи да су губици по породици износили више од два милиона форинти (око 5.000 евра)'', написао је Орбан на друштвеним мрежама.
Орбан: Једини смо у Европи на страни мира
Он је напоменуо да су цијене енергената и гаса порасле, инфлација је скочила, а санкције ослабиле земљу.
''Обим трговине је опао, каматне стопе су порасле, а финансирање земље је постало скупље. Ако успијемо да окончамо рат, све ово ће престати. Мађарска економија ће коначно одахнути и моћи ћемо да се вратимо на предратни раст. Сви ће зарађивати више, чак ће и хљеб појефтинити'', истакао је Орбан.
''Због тога успјех мировног самита у Будимпешти одговара фундаменталним егзистенцијалним интересима Мађарске. Хајде да учинимо за њега све што је у нашој моћи'', закључио је Орбан.
Орбан: Разговарао сам са Путином, припреме за самит са Трампом у пуном замаху
Трамп је 16. октобра, након телефонског разговора са Путином, објавио да су се договорили да се ускоро састану у Будимпешти.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков рекао је да ће Москва и Вашингтон "без одлагања" почети припреме за нови састанак лидера двије земље, који би могао да се одржи у мађарској престоници.
Истовремено је Орбан наложио формирање организационог одбора за припрему самита, прецизирајући да је тај посао почео у четвртак увече.
