Орбан: Разговарао сам са Путином, припреме за самит са Трампом у пуном замаху

17.10.2025
12:45
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је данас да је разговарао телефоном са предсједником Русије Владимиром Путином и да су припреме за Путинов састанак са предсједником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом у Будимпешти у пуном замаху.
"Разговор са руским председником је одржан. Припреме су у пуном јеку", написао је Орбан на Фејсбуку.
Након што је Трамп у четвртак најавио да ће се састати са Путином у мађарској престоници како би разговарали о завршетку рата у Украјини, Орбан је раније данас рекао да је Будимпешта сада једино мјесто у Европи где би овакав састанак могао да се одржи.
Према његовим ријечима, Мађарска је готово једина земља која се константно, отворено и активно залагала за мир током посљедње три године.
Како је навео, ако се потпише мировни споразум у вези са ратом у Украјини, "европски ратни план ће морати да се одбаци" и биће потребан европски план безбједности и војног развоја, пренијела је данас мађарска агенција МТИ.
"Искуство показује да мир увијек мора бити поткрепљен војним капацитетима", рекао је Орбан, додајући да Европа то тренутно нема и да је стога више зависна од САД него што би требало.
Према његовим ријечима, ако избије сукоб на источном крилу Европе, никада не би требало да се постави питање да ли је Европа способна да се брани ако се источни фронт помјери на запад.
"Потребан је мировни план који покрива и безбједност. Ријетко је у политици да двадесетак политичара који позивају на ратну стратегију одлучује да крене у другом правцу. Али након мировног споразума на Блиском истоку и самита Трамп-Путин, зашто не бисмо вјеровали да ће и Европљани слиједити пут здравог разума", рекао је Орбан.
Мађарски премијер је претходно за Радио Кошут рекао да је синоћ телефоном разговарао са америчким предсједником Доналдом Трампом.
