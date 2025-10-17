Путин обавијестио Савјет безбједности о детаљима разговора с Трампом

Извор:
РТ Балкан
17.10.2025
11:00
Коментари:0
Након разговора са америчким предсједником Доналдом Трампом, председник Руске Федерације Владимир Путин сазвао је седницу Савјета безбједности како би подијелио са њима детаље, навео је Путинов помоћник Јуриј Ушаков.
"Руски предсједник Владимир Владимирович Путин је синоћ, одмах након телефонског разговора са предсједником САД Доналдом Трампом, окупио сталне чланове Савјета безбједности у Кремљу и детаљно их обавијестио о садржају размјене мишљења са својим америчким колегом", рекао је Ушаков.
Трамп и Путин су у четвртак одржали свој осми и најдужи телефонски разговор од почетка другог мандата америчког предсједника, који је трајао два и по сата. Према ријечима Путиновог помоћника Јурија Ушакова, лидери су разговарали о новом самиту, који ће вјероватно бити одржан у Будимпешти, о сукобу у Украјини и односима двије земље.
Такође су разговарали о могућој испоруци ракета "томахавк" Украјини. Путин је у разговору нагласио да ово оружје неће променити ситуацију на бојном пољу, али ће озбиљно нарушити односе Москве и Вашингтона.
Наука и технологија
Кости жене пронађене на Антарктику збуниле научнике
Трамп је више пута истакао потребу за миром у Украјини и изјавио да окончање сукоба отвара огромне перспективе за економску сарадњу између Русије и Сједињених Држава, пише РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму