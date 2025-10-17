Logo

Кости жене пронађене на Антарктику збуниле научнике

Фрагмент људске лобање, пронађен у дијелу пустог антарктичког обалског појаса, изазвао је научну расправу о томе ко су заиста били први људи на леденом континенту.

Остатке је 1985. године пронашао биолог Данијел Тореш Наваро, док је прикупљао узорке на плажи Јамана. Даљим ископавањем откривени су дијелови горње вилице с неколико зуба, подсјећа Mirror.

Коме је лобања припадала?

Касније анализе откривају да су остаци припадали младој жени, пореклом из јужног Чилеа, која је највјероватније умрла између 1819. и 1825. године.

Тај временски оквир се запањујуће поклапа са открићем Антарктика 1820. године и првим забиљеженим пристајањима бродова убрзо након тога.

Уколико су научне процјене тачне, то би значило да постоји могућност да су људи крочили на ледени континент раније него што се веровало - у доба када су ловци из Јужне Америке, Сјеверне Америке и Европе почели да залазе у најјужније предјеле планете у потрази за скупоценим крзном фока.

Двије могуће теорије

Наваро, који је и сам био затечен открићем, предложио је двије могуће теорије:

- Жена је можда била дио експедиције, која је ловила фоке, а остављена је на обали из непознатих разлога;

- Жена је умрла на мору, а њено тијело је бачено у воду. Морске струје и олује могле су касније да избаце посмртне остатке на обалу.

Научници, такође, наводе да су оштра клима, ледене олује и морске птице могле допринјети нестанку вилице, зуба и других дијелова скелета.

Годинама касније, у близини је пронађена бутна кост, што упућује на то да су остаци вјероватно ношени вјетром, или су их развукле животиње.

Откриће отвара нова питања

Иако се руска експедиција под вођством Фабијана Готлиба фон Белингсхаузена најчешће наводи као прва која је угледала ледено копно 1820. године, многи историчари вјерују да су ловци на фоке у то вријеме већ пристајали на обалу.

Лобања би могла бити доказ да је неки од тих бродова имали и женску посаду - или да су на експедицијама учествовали цивили.

Поједини истраживачи иду и корак даље, позивајући се на легенде са Новог Зеланда, које описују путовања на “далеки југ” много прије европских експедиција.

Све остаје у домену спекулација, иако откриће делова лобање отвара нова питања о историји људских путовања и открића на крајњем југу свијета.

(Телеграф.рс)

