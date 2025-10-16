Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

Извор:
АТВ
16.10.2025
Поред чула која су нам добро позната (вида, слуха, укуса, мириса и додира) све више истраживања указује да постоји још једно, скривено витално чуло, које је кључно за наше физичко и ментално здравље.
То чуло тихо контролише како се осјећамо у сваком тренутку, а научници вјерују да ако наставимо да га проучавамо, моћи ћемо да промијенимо начин на који лијечимо болести.
Наше "шесто чуло", познато као интероцепција, омогућава мозгу да стално ослушкује сигнале из унутрашњости тијела и на основу њих регулише виталне функције, попут дисања, крвног притиска, варења, срчане активности и имунолошког одговора, пише Conversation.
Интероцепција је дуго била недовољно истражена јер њени сигнали нису ограничени на један орган или јасну анатомску структуру, већ они путују кроз мрежу неурона који повезују срце, плућа, желудац, цријева и друге унутрашње органе директно са мозгом. Захваљујући овим сигналима, мозак зна када смо гладни, када треба да одморимо или када наше тијело реагује на стрес или инфекцију.
"Сигнали из унутрашњих органа се шире, често се преклапају и тешко их је изоловати и измјерити. Сензорни неурони који преносе ове поруке пролазе кроз ткива - од срца и плућа до желуца и бубрега - без јасних анатомских граница", објаснили су истраживачи из Сан Дијега у званичном саопштењу.
Разумијевање интероцепције има све већи значај и у области менталног здравља. Поремећаји у овом систему могу допринијети развоју депресије, анксиозности, поремећаја исхране, али и симптома као што су хронични умор, несаница или осјећај неравнотеже, показала су истраживања. То такође објашњава зашто многе психолошке болести дијеле сличне физиолошке симптоме, јер мозак и тијело нису у потпуности синхронизовани.
Интероцепција дјелује као унутрашњи "надзорни систем" који непрекидно прикупља информације о нашем тијелу и шаље их мозгу. Управо због тога се све више сматра да је она кључна за опште здравље, као и за емоционалну стабилност и способност доношења одлука. Поремећај овог система може имати далекосежне посљедице, а боље разумијевање његовог функционисања могло би отворити пут ка новим терапијама за бројне физичке и менталне болести.
Истраживачи сада настоје да направе први свеобухватни атлас интероцептивног система, то јест мапу која ће показати како се сигнали из унутрашњих органа преносе до мозга и како различити дијелови тијела међусобно комуницирају. Циљ научника је да разумију како мозак одржава тјелесну равнотежу, како је одређене болести могу нарушити и на који начин се она може обновити.
Познавање овог "шестог чула" неће промијенити само медицинску науку, већ такође може помоћи људима да боље ослушкују своје тијело, разумију сигнале глади, умора и стреса и тако унаприједе своје здравље и квалитет живота. Што више научници сазнају о интероцепцији, то ће боље моћи да разумиу како мозак и тело раде као интегрисани систем, што ће нам помоћи да одржимо равнотежу између тијела и ума чак и када се суочавамо са болестима.
