Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером

Извор:
Блиц
16.10.2025
10:15
Коментари:0
Још једна у низу превара које круже путем различитих апликација и друштвених мрежа, овог пута појавила се на Виберу.
Наиме, грађанима пристижу поруке са непознатог броја телефона који почиње позивним бројем +3375, док у потпису броја стоји “Viber Support”, што може да наведе кориснике у заблуду да је порука послата од стране Вибер компаније.
"Поштовани корисниче, ваш налог ће бити блокиран са сљедећим бројем телефона… Вибер сумња да се робот. Вибер тим за подршку", пише у малициозној поруци.
Уколико вам пристигну овакве поруке обавезно их пријавите и не настављајте комуникацију, преноси Блиц.
