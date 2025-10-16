Logo

Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером

Извор:

Блиц

16.10.2025

10:15

Коментари:

0
Фото: Pexels

Још једна у низу превара које круже путем различитих апликација и друштвених мрежа, овог пута појавила се на Виберу.

Наиме, грађанима пристижу поруке са непознатог броја телефона који почиње позивним бројем +3375, док у потпису броја стоји “Viber Support”, што може да наведе кориснике у заблуду да је порука послата од стране Вибер компаније.

"Поштовани корисниче, ваш налог ће бити блокиран са сљедећим бројем телефона… Вибер сумња да се робот. Вибер тим за подршку", пише у малициозној поруци.

Уколико вам пристигну овакве поруке обавезно их пријавите и не настављајте комуникацију, преноси Блиц.

