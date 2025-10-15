Logo

Научници открили: Систем за праћење погледа помаже у откривању Алцхајмерове болести

Извор:

СРНА

15.10.2025

15:54

Коментари:

0
Научници открили: Систем за праћење погледа помаже у откривању Алцхајмерове болести
Фото: pexels/ Victor Freitas

Технологија праћења погледа може да представља јефтинију алтернативу дијагностиковању генетске склоности ка Алцхајмеровој болести у поређењу са "скупим и инвазивним" медицинским процедурама, показала је нова студија.

У истраживању у којем је учествовао шкотски Универзитет у Стратклајду анализирана је ефикасност технологије у идентификацији људи који имају генетску склоност ка овој болести годинама прије него што се појаве било какви симптоми.

Научници су испитали систем под називом "Вју мајнд атлас", који користи праћење погледа и софтвер за функционалну анализу здравља мозга.

илу-лед-15102025

Занимљивости

Да ли сте знали да лед гоји? Тихи убица дијете

Систем је кориштен за откривање носилаца мутације и био је 100 одсто тачан код особа које су већ показивале симптоме, а 96 одсто код оних који су били асимптоматични.

"`Вју мајнд атлас` нам помаже да предвидимо Алцхајмерову деменцију", изјавио је професор Марио Пара Родригез, учесник истраживања.

Учесници у истраживању су били из породица у Колумбији, а за праћење погледа кориштен је модел вјештачке интелигенције, преноси агенција ПА медија.

Подијели:

Тагови:

Oko

Alchajmer

tehnologija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лондон проширио листу, на мети "сива флота"

Свијет

Лондон проширио листу, на мети "сива флота"

1 ч

0
Позната инфлуенсерка (33) и њена кћерка (15) пронађене мртве у стану

Свијет

Позната инфлуенсерка (33) и њена кћерка (15) пронађене мртве у стану

1 ч

0
Достављена иницијатива за смјену Маринка Чаваре из Колегијума

БиХ

Достављена иницијатива за смјену Маринка Чаваре из Колегијума

1 ч

0
Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

Хроника

Преврнуо се камион на Мањачи, саобраћај обустављен

1 ч

1

Више из рубрике

Откривен "тамни див" милион пута већи од Сунца

Наука и технологија

Откривен "тамни див" милион пута већи од Сунца

7 ч

0
Windows 10 је званично мртав! Шта сада?

Наука и технологија

Windows 10 је званично мртав! Шта сада?

9 ч

0
Отвара се пут новим облицима родитељства: Научници створили јајне станице из коже

Наука и технологија

Отвара се пут новим облицима родитељства: Научници створили јајне станице из коже

22 ч

0
"WhatsApp" припрема велику промјену

Наука и технологија

"WhatsApp" припрема велику промјену

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner