Научници открили: Систем за праћење погледа помаже у откривању Алцхајмерове болести

Технологија праћења погледа може да представља јефтинију алтернативу дијагностиковању генетске склоности ка Алцхајмеровој болести у поређењу са "скупим и инвазивним" медицинским процедурама, показала је нова студија.
У истраживању у којем је учествовао шкотски Универзитет у Стратклајду анализирана је ефикасност технологије у идентификацији људи који имају генетску склоност ка овој болести годинама прије него што се појаве било какви симптоми.
Научници су испитали систем под називом "Вју мајнд атлас", који користи праћење погледа и софтвер за функционалну анализу здравља мозга.
Систем је кориштен за откривање носилаца мутације и био је 100 одсто тачан код особа које су већ показивале симптоме, а 96 одсто код оних који су били асимптоматични.
"`Вју мајнд атлас` нам помаже да предвидимо Алцхајмерову деменцију", изјавио је професор Марио Пара Родригез, учесник истраживања.
Учесници у истраживању су били из породица у Колумбији, а за праћење погледа кориштен је модел вјештачке интелигенције, преноси агенција ПА медија.
