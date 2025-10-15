Да ли сте знали да лед гоји? Тихи убица дијете

Извор:
Информер
15.10.2025
15:46
Коментари:0
Претјерано конзумирање ледених пића и хране може успорити варење, смањити циркулацију и иритирати грло и синусе, упозоравају стручњаци традиционалне медицине.
Звучи као ситница - попити ледену воду, појести сладолед или ставити превише леда у сок. Али према традиционалној источњачкој медицини, хладноћа није само температура, већ енергија која може блокирати проток животне силе (Qи) и тако пореметити равнотежу у тијелу.
Када уносимо превише хладних напитака или хране директно из фрижидера, тијело мора да потроши додатну енергију да све то загрије на унутрашњу температуру. Тај процес троши Qи, успорава циркулацију и, како тврде древни љекари, "замрзава" унутрашње токове енергије и крви.
Резултат може бити осјећај тежине у стомаку, умор, надутост, па чак и болови у мишићима или зглобовима код особа осјетљивих на хладноћу.
Свијет
Позната инфлуенсерка (33) и њена кћерка (15) пронађене мртве у стану
Када је Qи блокиран, енергија и вода се, умјесто да слободно круже, почињу задржавати у тијелу. То може довести до отицања, задржавања течности, осјећаја "влаге" у организму и проблема са варењем. У традиционалној кинеској медицини то се често види код људи који стално пију ледене напитке, а затим се жале да им је тијело "тешко".
Хладноћа нарочито погађа грло, синусе и плућа. Колико пута ти се догодило да послије хладног пића осјетиш стезање у грлу или пецкање у носу? То није случајно. Хладноћа сужава крвне судове и смањује локалну циркулацију, па слузница остаје мање заштићена - идеално за појаву прехладе или упале.
Наравно, то не значи да треба потпуно избјегавати све хладно. Тијело воли равнотежу. Мало леда љети може да прија, али ако приметиш да ти послије хладне хране опадне енергија, стомак постане тежак или те често боли грло, можда је вријеме да мало успориш са леденим напицима.
(информер)
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму