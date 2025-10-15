Ово је трансродна особа која је уцјењивала Вујадина Савића

Извор:
15.10.2025
15:23
А.К. (21) трансродна особа која је осумњичена да је уцјењивала Вујадина Савића, ухапшена је и смјештена у притвор у регуларну собу мушког одјељења Централног затвора.
Узете су у обзир све околности, а како се ради о трансродној особи која није прошла процес транзиције и да у документима под пол пише ''М'', одређена је мушка ћелија.
- Пажљиво смо узели у обзир с којим цимерима дијели ћелију. Уколико буде исказала потребу за хормонском терапијом за промјену пола биће јој све омогућено - каже извор "Блица" за А.К. који је осумњичен да је уцјењивао Вујадина Савића.
Наводно, Вујадин није једини ког је уцјењивао.
А.К. није промијенио пол, али је извршио низ пластичних операција како би свој лик промијенио у женски.
Најприје је уградио импланте, два пута је оперисао нос - једном је било 11.000 евра, други пут 8.000 евра. Потрошио је 9.000 евра за промјену масти и обликовање тијела, затим је за груди дало 3.500 евра, силикони у задњици и филери 10.000 евра.
- Затезање очију било је 5.000 евра, али није била задовољна јер су процуриле слике, па јој је тај хирург вратио новац. Зубе је два пута радила и то у Новом Пазару. Први пут је за то издвојила 9.000 евра, други пут 6.000 евра. Али то није све. Обрве је мијењала неколико пута и то ју је изашло око 2.000 евра. Да вам не причам о третманима, скидању длака са лица и тијела и осталим керефекама на које је ишла – рекао је извор, који је на увид дао и релевантне доказе.
Како Информер незванично сазнаје, Вујадин Савић је испричао да је трпио психичку тортуру. Понављао је да га је А.К. уцјењивао на стравичне начине, а да му је он под притиском давао новац и поклоне.
