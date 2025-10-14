Logo

Саслушан Вујадин Савић

Извор:

Курир

14.10.2025

17:53

Коментари:

1
Саслушан Вујадин Савић
Фото: Инстаграм

Вујадин Савић саслушан је у процесу који се води против А. К. (21), трансродне особе која је, како се наводи, уцјењивала бившег фудбалера Црвене звезде приватним снимцима и фотографијама.

"Саслушање је одржано 8. октобра у 13.30, Вујадин је дошао у присуству адвоката и задржао се око два сата у Трећем основном тужилаштву. Том приликом он је изнио своју страну приче", наводи извор Курира.



Vujadin Savić

ФК Црвена звезда

