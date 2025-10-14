Саслушан Вујадин Савић

Извор:
Вујадин Савић саслушан је у процесу који се води против А. К. (21), трансродне особе која је, како се наводи, уцјењивала бившег фудбалера Црвене звезде приватним снимцима и фотографијама.
"Саслушање је одржано 8. октобра у 13.30, Вујадин је дошао у присуству адвоката и задржао се око два сата у Трећем основном тужилаштву. Том приликом он је изнио своју страну приче", наводи извор Курира.
