Најновији детаљи афере! Трансродна особа уцјењивала Вујадина Савића?

Извор:
Курир
14.10.2025
16:27
Коментари:0
Трансродна особа А. К. (21) из Београда ухапшена је због сумње да је уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама, сазнаје Курир.
А. К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима. Наводно, сума за коју је уцењивала Савића износи око 50.000 евра.
Фудбал
Хапшење за уцјену Вујадина Савића: Тражио 50.000 евра од фудбалера
У склопу акције дошло је и до претреса стана А. К. који се налази на Врачару како би се прикупили сви неопходни докази.
Подсјећамо, Црвена звезда се недавно разишла са Вујадином Савићем, који је радио као помоћни тренер у стручном штабу. У клуб са Маракане су образложили тај растанак "приватним разлозима који се тичу фудбалера".
Дан послије одлуке, клуб са Маракане уклонио је све фотографије Вујадина Савића са званичног сајта.
Фудбал
Вујадин Савић напушта Црвену звезду
Вујадин је одмах по завршетку каријере почео тренерску и постао је прво дио стручног штаба Милоша Милојевића, да би потом сарађивао и са Бараком Бахаром и Владаном Милојевићем.
Он је син легендарног фудбалера Црвене звезде, Дулета Савића.
(Курир)
Најновије
Најчитаније
17
35
17
30
17
23
17
19
17
09
Тренутно на програму