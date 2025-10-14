Logo

Најновији детаљи афере! Трансродна особа уцјењивала Вујадина Савића?

Извор:

Курир

14.10.2025

16:27

Фото: Инстаграм

Трансродна особа А. К. (21) из Београда ухапшена је због сумње да је уцјењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама, сазнаје Курир.

А. К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима. Наводно, сума за коју је уцењивала Савића износи око 50.000 евра.

mirka vasiljevic vujadin savic instagram

Фудбал

Хапшење за уцјену Вујадина Савића: Тражио 50.000 евра од фудбалера

У склопу акције дошло је и до претреса стана А. К. који се налази на Врачару како би се прикупили сви неопходни докази.

Растанак са Звездом

Подсјећамо, Црвена звезда се недавно разишла са Вујадином Савићем, који је радио као помоћни тренер у стручном штабу. У клуб са Маракане су образложили тај растанак "приватним разлозима који се тичу фудбалера".

Дан послије одлуке, клуб са Маракане уклонио је све фотографије Вујадина Савића са званичног сајта.

FK Crvena zvezda

Фудбал

Вујадин Савић напушта Црвену звезду

Каријера

Вујадин је одмах по завршетку каријере почео тренерску и постао је прво дио стручног штаба Милоша Милојевића, да би потом сарађивао и са Бараком Бахаром и Владаном Милојевићем.

Он је син легендарног фудбалера Црвене звезде, Дулета Савића.

(Курир)

