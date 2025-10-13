Logo

Матеј Декет за АТВ: Циљ ми је да останем здрав и оправдам указано повјерење

Извор:

АТВ

13.10.2025

21:08

Коментари:

0
Матеј Декет за АТВ: Циљ ми је да останем здрав и оправдам указано повјерење
Фото: АТВ

Првог октобра напунио је тек 16 година, а играма на терену парира много старијим и искуснијим играчима.

Недавно је уписао и прве сениорске минуте за свој Борац, а на мети је и многих иностраних клубова. Матеј Декет ипак чврсто с обе ноге стоји на земљи, али не крије да му пажња и те како прија.

Матеј као капитен предводи и У -17 репрезентацију БиХ, која је у седмици за нама одиграла двије пријатељске утакмице против селекције Хрватске. У ремију и поразу БХ кадета, Декет се у оба меча уписао у стријелце. Сан да заигра за први тим Борца већ је остварио, а искрено, дјечачки, за АТВ открива и планове за будућност.

Декет је прошле године потписао вишегодишњи уговор са Борцем, клубом у којем су још једном показали да воде рачуна о младим талентима , али и да не треба да брину о будућности.

Опширније у видео прилогу....

Подијели:

Тагови:

fudbal

Borac

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

АТВ сазнаје: Ненад Милијаш потенцијални кандидат за новог тренера Црвене звезде

Фудбал

АТВ сазнаје: Ненад Милијаш потенцијални кандидат за новог тренера Црвене звезде

12 ч

1
Владан Милојевић нови селектор Србије: Вијест која је подијелила медије

Фудбал

Владан Милојевић нови селектор Србије: Вијест која је подијелила медије

1 д

3
Владан Милојевић нови селектор Србије

Фудбал

Владан Милојевић нови селектор Србије

1 д

0
FK Crvena zvezda

Фудбал

Вујадин Савић напушта Црвену звезду

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трамп: Орбан је сјајан лидер

21

49

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

21

45

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

21

43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

21

27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner