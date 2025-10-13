Матеј Декет за АТВ: Циљ ми је да останем здрав и оправдам указано повјерење

Извор:
АТВ
13.10.2025
21:08
Првог октобра напунио је тек 16 година, а играма на терену парира много старијим и искуснијим играчима.
Недавно је уписао и прве сениорске минуте за свој Борац, а на мети је и многих иностраних клубова. Матеј Декет ипак чврсто с обе ноге стоји на земљи, али не крије да му пажња и те како прија.
Матеј као капитен предводи и У -17 репрезентацију БиХ, која је у седмици за нама одиграла двије пријатељске утакмице против селекције Хрватске. У ремију и поразу БХ кадета, Декет се у оба меча уписао у стријелце. Сан да заигра за први тим Борца већ је остварио, а искрено, дјечачки, за АТВ открива и планове за будућност.
Декет је прошле године потписао вишегодишњи уговор са Борцем, клубом у којем су још једном показали да воде рачуна о младим талентима , али и да не треба да брину о будућности.
Опширније у видео прилогу....
