АТВ сазнаје: Ненад Милијаш потенцијални кандидат за новог тренера Црвене звезде

АТВ

13.10.2025

09:37

Најозбиљнији кандидат, односно, кандидат који има велику шансу да преузме тренерску позицију ФК Црвена Звезда је Ненад Милијаш, сазнаје АТВ.

Милијаш ће можда преузети тренерску позицију, уолико Владан Милојевић и званично прихвати да преузме кормило репрезентације Србије.

Подсјетимо, фудбалска репрезентација Србије чека избор новог селектора, а јуче је под етикетом “екслузивно” београдски Спортски журнал објавио је вијест да је Владан Милојевић већ изабран за новог селектора.

Ипак, само десетак минута касније, и то након што су бројни медији пренијели написе Спортског журнала, дошло је преокрета-вијест је експресно избрисана.

Nenad Milijaš

ФК Црвена звезда

