АТВ сазнаје: Ненад Милијаш потенцијални кандидат за новог тренера Црвене звезде

Извор:
АТВ
13.10.2025
09:37
Коментари:0
Најозбиљнији кандидат, односно, кандидат који има велику шансу да преузме тренерску позицију ФК Црвена Звезда је Ненад Милијаш, сазнаје АТВ.
Милијаш ће можда преузети тренерску позицију, уолико Владан Милојевић и званично прихвати да преузме кормило репрезентације Србије.
Подсјетимо, фудбалска репрезентација Србије чека избор новог селектора, а јуче је под етикетом “екслузивно” београдски Спортски журнал објавио је вијест да је Владан Милојевић већ изабран за новог селектора.
Ипак, само десетак минута касније, и то након што су бројни медији пренијели написе Спортског журнала, дошло је преокрета-вијест је експресно избрисана.
