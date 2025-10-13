Милица Тодоровић показала труднички стомак: Пјевачица заблистала на прослави

Извор:
Курир
13.10.2025
09:20
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић, која је у другом стању, на друштвеним мрежама подијелила је снимак са рођенданске прославе, на којој је све било у знаку радости и узбуђења пред најљепши период њеног живота. На снимку се види тренутак када јој је стигла раскошна торта са прскалицама, а број 35. Пјевачица је зрачила у елегантној црној комбинацији.
Током славља Милица није крила понос — поносно је показала труднички стомак и одушевила све присутне својим изгледом. Коментари обожавалаца не престају да се нижу, многи истичу да Милица дословно блиста у другом стању.
Економија
Савез синдиката Републике Српске тражи повећање плата
Иако је срећна вијест о трудноћи одјекнула регионом, пјевачица још увијек није јавно представила партнера са којим очекује дијете. Према писању медија, Милица чека сина, иако су ранији прегледи наговјештавали другачије.
Како наводи близак извор, љекари су у почетку мислили да ће пјевачица добити дјевојчицу, што ју је испунило неизмјерном радошћу. Ипак, каснији ултразвук открио је изненађење — Милица заправо носи дјечака. На претходним прегледима беба је била окренута тако да пол није могао јасно да се види, па је вијест о сину дошла као непланиран, али диван обрт.
Друштво
Важно обавјештење за пензионере
Судећи по њеном осмијеху и благости којом одише, овај рођендан за Милицу Тодоровић означава почетак најљепшег поглавља — оног у којем се живот рађа из љубави и тишине срца које куца под њеним.
Најновије
Најчитаније
12
35
12
32
12
30
12
25
12
23
Тренутно на програму