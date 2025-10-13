Logo

Када се поново очекује снијег?

Блиц

13.10.2025

Када се поново очекује снијег?
И наредних дана у Србији биће углавном суво, промјенљиво облачно и вјетровито вријеме, како најављује метеоролог Марко Чубрило, да би од уторка стигло захлађење.

Очекују се падавине, а на планинама и снијег.

"Од уторка сљедеће недјеље хладније. Крајем недјеље би слаб циклон над јужним Јадраном југоистоку региона могао донијети падавине. Отопљење је могуће послије 22. октобра, али оно за сада дјелује релативно слабо и пролазно", истиче Чубрило.

Према његовој најави, до уторка, 14. октобра, умјерено до знатно облачно вријеме, посебно на истоку региона али суво уз појачан сјеверозападни ветар и буру дуж Јадрана.

Суво и топло вријеме неће се дуго задржати

"Температуре би се до уторка у подне требале кретати од 11 до 19 степени Целзијуса, што је ипак мало испод просјека. У уторак би се преко нас премјестио ослабљен хладан фронт који би само понегдје донио краткотрајну кишу или провејавање снијега предјелима преко 1000 мнв, али би услиједило захлађење", најављује Чубрило.

Хладно вријеме наредне седмице

Средином сљедеће недјеље у Србији хладније уз максималне температуре од 7 до 14 степени Целзијуса, док ће дувати сјеверни вјетар, а дуж Јадрана ће се бура појачати.

"У другом дијелу недјеље прво суво уз хладне ноћи и могуће прве приземне мразеве, док би крајем недјеље слаб циклон над јужним Јадраном могао донијети кишу већем дијелу Србије, дијеловима средишње БиХ и већем дијелу Црне Горе", додаје метеоролог.

Како каже, за сада се конкретније падавине очекују једино над Црном Гором, југом и југоистоком Србије.

Од овог датума отопљење

Могућност отопљења, према најави Марка Чубрила, очекују се након 22. октобра али још увијек није познато колико би оно било изражено или колико би потрајало.

Временска прогноза

Снијег

