Српска листа добила девет градоначелника

13.10.2025

08:13

Српска листа добила девет градоначелника
Фото: Танјуг/АП

Кандидати Српске листе за градоначелнике побиједили су на изборима у сјеверном дијелу Косовске Митровице, Зубином Потоку, Звечану, Лепосавићу, Грачаници, Партешу, Ранилугу, Штрпцу и Новом Брду.

У сјеверном дијелу Косовске Митровице нови градоначелник биће Милан Радојевић, у Зубином Потоку Милош Перовић, Звечану Драгиша Миловић, Лепосавићу Зоран Тодић, Грачаници Новак Живић, Партешу Драган Петковић, Ранилугу Тања Антић, Штрпцу Ивица Танасијевић и Новом Брду Саша Милошевић, преноси Косово онлајн.

Према подацима Централне изборне комисије /ЦИК/ у Приштини, на локалним изборима који су јуче одржани на Косову и Метохији градоначелнике је у првом кругу гласања добила 21 општина, а у 17 ће одлука бити донијета у другом кругу 9. новембра.

КиМ избори

Србија

Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора

Из Српске листе је синоћ саопштено да је ова партија побиједила у девет од десет општина са већински српским становништвом, док ће се у Клокоту ићи у други круг.

Према подацима ЦИК-а у овој општини је кандидат Српске листе Божидар Дејановић освојио 41,62 одсто гласова, а на другом мјесту је Срећко Спасић из Српске народне слоге са 31,43 одсто.

У другом кругу биће одлучено и ко ће водити Приштину, гдје је послије првог круга актуелни градоначелник Перпарим Рама, кандидат ДСК, добио 33, 76 одсто гласова, а другопласирани је кандидат Самоопредељења Хајрула Чеку са 33,05 одсто гласова.

Такође, у други круг се иде и у јужном дијелу Косовске Митровице, Ораховцу, Призрену, Пећи, Јунику, Драгашу, Ђаковици, Качанику, Косову Пољу, Сувој Реци, Гњилану, Витини, Вучитрну, Обилићу и Клини.

