Затворена бирачка мјеста на КиМ, почиње бројање гласова

Извор:

Танјуг

12.10.2025

20:14

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

На Косову и Метохији су одржани локални избори на којима се бира руководство у 38 општина. Бирачка мјеста су затворена у 19 часова, а право гласа имало је 2.069.000 грађана.

Сви грађани који су се у тренутку затварања биралишта на њима затекли, имали су право да гласају.

На локалним изборима на КиМ до 17 часова гласало 31,88 одсто од нешто више од два милиона уписаних бирача.

Највећа излазност забиљежена је у српским срединама.

У Новом Брду 46,47 одсто, Лепосавићу 24,82; Штрпцу 42,45; Зубином Потоку 58,03; Звечану 55,85; Грачаници 38,82; Ранилугу 56,55; Партешу 40,80; Клокоту 48,29 и северном делу Косовске Митровице 39,23 одсто.

У највећој изборној јединици, општини Приштина, излазност је 38,62 одсто.

Према тим подацима, у Звечану је до 15 часова гласало 49,69 одсто уписаних бирача, у Зубином Потоку 44,94 одсто, а у сјеверном делу Косовске Митровице 35,88 одсто уписаних бирача.

У Лепосавићу је гласало 21,44 одсто бирача, у Грачаници 33,32 одсто, у Штрпцу 34,93, у Новом Брду 42,51, у Партешу 33,92, у Ранилугу 48,38, а у Клокоту 40,35 одсто уписаних бирача.

Изложба, Дани Србије у Српској

Бања Лука

Дани Србије у Републици Српској

У Приштини је до 15 часова гласало 28,64 одсто уписаних бирача, у Призрену 17,54, у Јужној Митровици 25,86, а у Пећи 21,49 одсто уписаних бирача.

Према подацима ЦИК-а, укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098.

Бирачка места затварају се у 19 часова, преносе медији.

Косово и Метохија

