Почетак јесење сјетве у Семберији

12.10.2025
19:38
Земљиште је релативно влажно и адекватно за обраду. Олакашало је то семберским пољопривредницима припреме за почетак јесење сјетве. Уљана репица је већ посијана, а полако се пуне и парцеле осталим озимим културама.
"Још увијек нисмо ушли у тај неки агророк, али пратећи временске прилике, одлучили смо се и због објима и површине да уђемо мало раније у сјетву. Што се тиче услова на парцелама, зависно је од дијела Семберије, различити су услови, зависно је од падавина. Углавном смо се опредијелили на редуковану обраду тешким тањирачама, тако да велике површине ћемо засијати на тај начин, док на мјестима гдје имамо земљиштамекшег, механичког састава и гдје су биле веће количине падавина, радимо и са потривачима, на неку дубину 50 цм. Наравно, земљиште треба да буде уситњено тако у механичког састава, да из тог разлога потривачи имају ваљке на себи који су све вријеме, за вријеме рада, притиснути", казао је ПД "Семберија" Дражен Јовић.
И ову сјетву ће обиљежити прича око цијена репроматеријала и пшенице, али и избор ђубрива. Избор квалитетног сјемена и добре генетике основни су предуслов за постизање високих приноса, али је у томе веома важна и врхунска агротехника. Семберски пољопривредници се сналазе како знају.
"На оним парцелама, гдје су баш лошије парцеле, иде основно ђубриво, гдје је властито земљиште, ту извлачимо стајњак и гледамо колико толико да прођемо јефтиније, али знате сам да је ситуација ове године са кукурузом била тешка, тако да улазимо сада у неку нову производњу, а сигурно је губитак био што тиче кукуруза", истиче из Удружења пољопривредних произвођача Семберије Бошко Радић.
Јесења сјетва, која је један од најважнијих послова у пољопривредној сезони, ове године протиче у нади да ће временски услови, али и тржишне цијене бити повољне за домаће произвођаче. Ове јесени у Српској неће бити смањене сјетвене површине. Подршка Министарства неће изостати .
