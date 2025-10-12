Нова правила за улазак у ЕУ изазвала велике гужве на граници

Извор:
АТВ
12.10.2025
15:46
На улазу у Хрватску забиљежене су велике гужве, а разлог су нова правила Европске уније која су данас ступила на снагу.
Подсјетимо, Европска агенција за граничну и обалску стражу (Фронтекс) развила је мобилну апликацију "Путовање у Европу" с циљем подршке чланицама ЕУ у употреби ЕЕС и олакшавања граничних провјера за путнике.
Нови систем се односи на држављане 59 земаља, међу којима је и Босна и Херцеговина, а подразумијева обавезно давање биометријских података "отисака четири прста" и фотографије. Све ове информације се евидентирају у централну базу података, с циљем боље контроле и евиденције улаза и излаза са шенгенске територије.
