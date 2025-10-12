Logo

Нова правила за улазак у ЕУ изазвала велике гужве на граници

Извор:

АТВ

12.10.2025

15:46

Коментари:

0
Нова правила за улазак у ЕУ изазвала велике гужве на граници
Фото: АТВ

На улазу у Хрватску забиљежене су велике гужве, а разлог су нова правила Европске уније која су данас ступила на снагу.

Подсјетимо, Европска агенција за граничну и обалску стражу (Фронтекс) развила је мобилну апликацију "Путовање у Европу" с циљем подршке чланицама ЕУ у употреби ЕЕС и олакшавања граничних провјера за путнике.

Какао

Економија

Забиљежен рекордан пад цијена: Појефтинио какао

Нови систем се односи на држављане 59 земаља, међу којима је и Босна и Херцеговина, а подразумијева обавезно давање биометријских података "отисака четири прста" и фотографије. Све ове информације се евидентирају у централну базу података, с циљем боље контроле и евиденције улаза и излаза са шенгенске територије.

Подијели:

Тагови:

granice

EU

гужве на граници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Забиљежен рекордан пад цијена: Појефтинио какао

Економија

Забиљежен рекордан пад цијена: Појефтинио какао

2 ч

0
Нова правила ускоро ступају на снагу: Мета почиње да прати ваша дописивања

Наука и технологија

Нова правила ускоро ступају на снагу: Мета почиње да прати ваша дописивања

2 ч

0
Крањска кобасица

Савјети

Да ли сте икада пробали Крањску кобасицу - или само мислите да јесте

3 ч

0
Додик обишао један од воћњака

Економија

Додик: Велика штета на воћњацима, пола јабуке нема

3 ч

2

Више из рубрике

Немојте се чудити: Познати метеоролог се огласио о Михољском љету

Друштво

Немојте се чудити: Познати метеоролог се огласио о Михољском љету

3 ч

0
Priština Kosovo

Друштво

Хуманост ученика Републике Српске: Прикупљено преко 15.000 КМ за помоћ за дјецу са Косова и Метохије

4 ч

0
Беба дијете

Друштво

''Око 75 одсто беба уписано у матичне књиге електронским путем''

7 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 11 беба

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Мушкарац покушао да спријечи тучу, па испребијан

17

55

Осам печурака продато за скоро 5.000 евра

17

36

Рој стршљенова напао 30 људи у парку

17

23

Хитно повучен популарни италијански сир

17

15

Намјештени тендери: Хрватској компанији 35 милиона КМ за расвјету у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner