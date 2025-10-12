Logo

У Српској рођено 11 беба

12.10.2025

08:49

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 11 беба, пет дјевојчица и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту у Бањалуци рођене су четири бебе, у Добоју три, Приједору двије, а у Бијељини и Градишци по једна.

облачно-временска прогноза

Друштво

Ево какво нас вријеме данас очекује

Двије дјевојчице и два дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и један дјечак, у Приједору по једна дјевојчица и дјечак, а у Бијељини и Градишци по један дјечак.

У породилиштима у Требињу, Зворнику, Источном Сарајеву, Невесињу и Фочи није било порода.

Подијели:

Тагови:

породилиште

беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Молдавија прави озбиљну грешку, стварајући од Русије непријатеља

1 ч

0
Двојица младића избодени у Београду: Свему претходила свађа око дјевојке?

Хроника

Двојица младића избодени у Београду: Свему претходила свађа око дјевојке?

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: У Српскoј се гради и ради без обзира на константне притиске којима смо изложени

1 ч

0
Срушен хеликоптер на плажи

Свијет

Хеликоптер се срушио на плажу, купачи у шоку посматрали пад

1 ч

0

Више из рубрике

Ево какво нас вријеме данас очекује

Друштво

Ево какво нас вријеме данас очекује

1 ч

0
Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

Друштво

Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

1 ч

0
Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

Друштво

Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

2 ч

0
Велике промјене за грађане БиХ: Од данас путовања нису иста

Друштво

Велике промјене за грађане БиХ: Од данас путовања нису иста

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

01

Жесток окршај између талибанских и пакистанских снага дуж границе

09

43

Отац се дрогирао поред једногодишњег дјетета: Дјевојчици се боре за живот

09

33

Пуцњава у Приштини током меча Србија-Албанија

09

26

Ово уље је најздравије за срце

09

13

Бака убила свог мужа у старачком дому: Порука коју је написала кида душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner