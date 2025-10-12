У Српској рођено 11 беба

12.10.2025
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 11 беба, пет дјевојчица и шест дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођене су четири бебе, у Добоју три, Приједору двије, а у Бијељини и Градишци по једна.
Двије дјевојчице и два дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и један дјечак, у Приједору по једна дјевојчица и дјечак, а у Бијељини и Градишци по један дјечак.
У породилиштима у Требињу, Зворнику, Источном Сарајеву, Невесињу и Фочи није било порода.
