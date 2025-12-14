Орбан носи Бриселу 1,6 милиона писама

Извор:
СРНА
14.12.2025
14:20
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Обран објавио је фотографију 1,6 милиона писама спакованих у кутије које носи у Брисел и у којима је изражено мађарско "не" финансирању Украјине.
Орбан је истакао да се народ Мађарске изјаснио да се противи финансирању Украјине и потезима Европске уније који гурају Европу у рат.
Europe chose migration. We chose to protect our people, our home. A country without borders is an egg without its shell. The Brusselians are angry with Hungary because we are living proof that they chose wrong. Migration could have been stopped; Hungary did what others did not.… pic.twitter.com/xl6BAvT3XD— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 13, 2025
"Понијећу ово са собом у Брисел наредне седмице, гдје ћу изнијети мишљење већине. Надам се да војска неће наплаћивати ништа за прекомјерну тежину", написао је Орбан, који путује војним авионом.
Савјет ЕУ усвојио је 12. децембра одлуку о трајном замрзавању суверене имовине Русије.
Према плану Европске комисије, трајно замрзавање имовине је прва фаза експропријације руске имовине под маском шеме "репарационог кредита" за Кијев.
Свијет
"Орбан се бори за повратак здравом разуму"
Претходно је бриселски портал "Јурактив" објавио да Белгија предлаже осталим чланицама ЕУ да раскину све инвестиционе споразуме са Русијом као један од услова за своју сагласност на експропријацију замрзнуте руске имовине у оквиру "репарационог кредита" за Кијев.
Свијет
2 ч2
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму