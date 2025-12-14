Logo
Large banner

Орбан носи Бриселу 1,6 милиона писама

Извор:

СРНА

14.12.2025

14:20

Коментари:

0
Орбан носи Бриселу 1,6 милиона писама
Фото: Танјуг/АП

Премијер Мађарске Виктор Обран објавио је фотографију 1,6 милиона писама спакованих у кутије које носи у Брисел и у којима је изражено мађарско "не" финансирању Украјине.

Орбан је истакао да се народ Мађарске изјаснио да се противи финансирању Украјине и потезима Европске уније који гурају Европу у рат.

"Понијећу ово са собом у Брисел наредне седмице, гдје ћу изнијети мишљење већине. Надам се да војска неће наплаћивати ништа за прекомјерну тежину", написао је Орбан, који путује војним авионом.

Савјет ЕУ усвојио је 12. децембра одлуку о трајном замрзавању суверене имовине Русије.

Према плану Европске комисије, трајно замрзавање имовине је прва фаза експропријације руске имовине под маском шеме "репарационог кредита" за Кијев.

Виктор Орбан

Свијет

"Орбан се бори за повратак здравом разуму"

Претходно је бриселски портал "Јурактив" објавио да Белгија предлаже осталим чланицама ЕУ да раскину све инвестиционе споразуме са Русијом као један од услова за своју сагласност на експропријацију замрзнуте руске имовине у оквиру "репарационог кредита" за Кијев.

Подијели:

Тагови:

Мађарска

Виктор Орбан

Брисел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Свијет

Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

2 д

0
Орбан: Америка са потпуном прецизношћу види пад Европе

Свијет

Орбан: Америка са потпуном прецизношћу види пад Европе

3 д

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

3 д

0
Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

Свијет

Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

4 д

0

Више из рубрике

Ово је терориста који је пуцао на плажи у Сиднеју (ФОТО)

Свијет

Ово је терориста који је пуцао на плажи у Сиднеју (ФОТО)

2 ч

2
Европа ће до 2030. престати да постоји као глобални политички субјекат

Свијет

Европа ће до 2030. престати да постоји као глобални политички субјекат

3 ч

0
Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

Свијет

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

3 ч

0
Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Свијет

Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

ФИФА објавила важну вијест

16

25

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

16

16

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

16

14

Од јануара нови порез стиже на наплату

16

05

Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner