Европа ће до 2030. престати да постоји као глобални политички субјекат

Извор:

СРНА

14.12.2025

13:24

Фото: АТВ

Европа ће се до 2030. године престати да постоји као глобални политички субјекaт, рекао је ванредни професор Руске предсједничке академије за националну економију и јавну управу Николај Гапоненко.

''Европска унија ће до 2030. године бити простор са ослабљеним наднационалним институцијама. Њена "стратешка аутономија" постаће празна фраза'', истакао је он у извјештају под називом "Стратешка прогноза - Европа на ивици кризе: Нова реалност 2026-2030", који је ТАСС добио на увид.

Јури Ушаков

Свијет

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

Он је навео да ће идеја "уједињене Европе од Лисабона до Владивостока" на крају уступити мјесто стварности подијељеног, милитаризованог и економски слабог континента.

Оцијенио је и да ће њен утицај на глобалне процесе у Африци, на Блиском истоку и у земљама Азије и Пацифика бити драматично смањен.

