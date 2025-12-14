Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Извор:
У пуцњави коју су аустралијске власти окарактерисале као терористички напад, на прослави Хануке, јеврејског празника свјетлости, на плажи Бонди у Сиднеју убијено је најмање 12 особа, међу којима је и један од два нападача.
Повријеђено је више од 12 особа, саопштила је данас полиција аустралијске савезне државе Нови Јужни Велс.
Сматра се да је мета напада био догађај поводом Хануке, а полицијски извори вјерују да је напад планиран мјесецима, преноси аустралијски Еј-Би-Си њуз.
Over the past hour, I have held a series of conversations with leaders of the Jewish community in Australia, following the most severe and devastating terrorist attack ever carried out against the Jewish community in the country. Dozens were harmed - both killed and wounded.— עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) December 14, 2025
On…
Један нападач је убијен из ватреног оружја а други је рањен и у критичном је стању, и налази се у притвору. Међу повријеђенима у нападу су и два полицајца.
На лицу мјеста, у аутомобилу за који се претпоставља да припада нападачима, пронађена је сумњива импровизована експлозивна направа коју покушава да уклони екипа за деактивацију бомби.
Високи званичник полиције је потврдио да је један од наоружаних нападача идентификован као Навид Акрам из Бонирига, на југозападу Сиднеја.
Званичник, који је желио да остане анониман, рекао је да полиција тренутно претреса кућу нападача.
Полиција је саопштила да је операција након пуцњаве на јавном мјесту која се догодила око 18.45 часова по локалном времену, као и да се очекује се да ће се број жртава "промијенити".
Портпарол хитне помоћи аустралијске савезне државе Нови Јужни Велс је рекао да је та служба добила позив у 18.45 сати по локалном времену због пријава о више људи упуцаних на плажи Бонди.
Хитна помоћ је саопштила је да су на лицу мјеста збринули више пацијената, а да су шест превезли у болницу Сент Винсент, три у болницу Ројал Принц Алфред и два у болницу Сент Џорџ.
Аустралијски премијер Ентони Албанезе је раније данас у писаној изјави рекао да су сцене у Бондију "шокантне и узнемирујуће".
''Полиција и службе за хитне интервенције су на терену и раде на спасавању живота. Моје мисли су са сваком особом која је погођена'', рекао је Албанезе.
Полиција је саопштила да "интервенише на инциденту који се дешава на плажи Бонди и да позива јавност да избјегава то подручје".
Израелски министар за дијаспору Амихај Чикли рекао је да се на плажи Бондај у Сиднеју догодио терористички напад који је резултирао великим бројем жртава.
Предсједник Израела Исак Херцог изразио је саучешће породицама убијених и позвао аустралијску владу да отпочне борбу против таласа антисемитизма који погађа аустралијско друштво
''Понављамо наше упозорење изнова и изнова аустралијској влади да тражи акцију и бори се против огромног таласа антисемитизма који погађа аустралијско друштво. Надајмо се бољим вестима и надамо се да ћемо све повријеђене видјети како се опорављају'', додао је он.
