''Боингу 777'' отказао мотор током полијетања, морао хитно да се врати на аеродром

Извор:
Агенције
14.12.2025
09:04
Коментари:0
Авиону америчке компаније "Јунајтед ерлајнз" на лету за Токио морао је хитно да се врати на аеродром Вашингтон Далас јер је током полијетања изгубио снагу у једном од мотора.
У летјелици се налазило 275 путника и 15 чланова посаде.
Нема извјештаја о повријеђенима.
Making this ABUNDANTLY clear - a plane did not crash at Dulles International Airport. A United Airlines 777-200 made an emergency landing after experiencing engine failure during departure. The smoke you see was caused by a brush fire, which is now out. pic.twitter.com/z3IHP1kYyD— Joseph Olmo (@ReporterJoseph) December 13, 2025
Србија
1 д1
Република Српска
1 д13
Регион
2 д0
Свијет
4 д0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
20
11
12
11
07
10
58
Тренутно на програму