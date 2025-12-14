Logo
''Боингу 777'' отказао мотор током полијетања, морао хитно да се врати на аеродром

Извор:

Агенције

14.12.2025

09:04

Фото: Pixabay

Авиону америчке компаније "Јунајтед ерлајнз" на лету за Токио морао је хитно да се врати на аеродром Вашингтон Далас јер је током полијетања изгубио снагу у једном од мотора.

У летјелици се налазило 275 путника и 15 чланова посаде.

Нема извјештаја о повријеђенима.

Тагови:

avion

prinudno slijetanje

otkazani letovi

Boing 777

