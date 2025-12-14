Кустурица: Нисам истиснут из Андрићграда, не напуштам Србију

14.12.2025
15:21
Коментари:0
Прослављени српски редитељ Емир Кустурица каже да сваки његов одлазак у Москву прате приче да напушта Србију и да се сели у Русију, али да они који такве неистине пласирају „тај филм од њега неће гледати“.
Наводи да су његови одласци у Москву углавном посјете универзитетима, као и разговори о филмовима које планира да ради, а да је прича о напуштању Србије дио пропаганде и жеље појединаца да се то деси.
– Увијек када одем у Москву неко у Србији, из тог обавјештајног круга, каже ‘Кустурица се сели у Русију’. Непосредно изражавају жељу да мене ту више нема, као што и неких других ту више нема. Међутим, код мене увијек постоји обрнут процес. Нигда ја нећу да се селим из Србије, а моја љубав према руској култури постоји и постојаће увијек – рекао је Кустурица за РТ Балкан.
Говорећи о посљедњем одласку у Москву, каже да је разговарао о филмовима који су у плану да сними.
– Идеја је да радим Распутина. Добио сам права од његове насљеднице да радим дјело ‘Посљедњи тренуци’ у својој режији, од свог новца. Онда ћемо направити размјену са руским дијелом који ће да партиципира, али и остатком свијета. Други филм би требало да буде Достојевски – рекао је Кустурица.
Наставиће, како каже, да одлази у Русију, али Србију не напушта.
– Одлазићу у Москву колико год будем хтио, али да напустим Србију тај филм неће гледати – закључио је чувени српски редитељ.
Он се осврнуо се и на медијске написе да је „истиснут“ из Андрићграда, јер је обављена докапитализација и Влада Републике Српске сада има 99,93 одсто удјела.
– Ко формира те идеје, ја не знам. Ту је само промијењен капитал и то су уобичајене радње свуда у свијету. Онда им се поткраде једна лаж да ја тврдим колико сам капитала имао, а то је заправо утврдила независна агенција која је прије двије године направила закључак и анализу колико је ко уложио – навео је Кустурица.
Додаје да се та прича пласира како би га дискредитовали.
– Пласира се да ја тврдим да сам толико уложио, а тамо имају папире на основу којих је та докапитализација извршена уз моје присуство у институту и савјетима. То није никакво ‘истиснуће’ – каже прослављени редитељ, преноси Искра.
