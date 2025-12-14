Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле

Извор:
14.12.2025
11:07
Некадашња чланица групе "Моделс", Невена Стаменовић (42), на сајту за одрасле продаје своје фотографије, а недавно је дала отказ код Кинеза гдје је радила неко вријеме.
Невена Стаменковић је открила какве понуде добија на поменутом сајту.
Иако је недавно признала да је у вези с политичарем чији идентитет не жели да открива у јавности, Невена истиче да јој удварача и даље не мањка.
''На сајту има разних понуда. Не бих жељела превише да говорим о томе, јер не желим да прелазим границу доброг укуса, али се сећам да је један господин понудио чак 10.000 евра за мој ношени веш. Била сам шокирана. То је само један од примјера. Људи су веома маштовити, али морам да признам да до сада није било никаквих непријатности'', рекла је Невена.
Невена Стаменковић дотакла се недавно зараде на сајту за одрасле.
''Зарада је одлична, могу да задовољим све своје потребе, а у плану ми је и нека лијепа, озбиљна некретнина. Овај посао који сада радим је озбиљан и далеко најплаћенији од свега до сада, само што га ја доживљавам као уживање, а не као конкретан рад. Лијепо ми је, а има ли шта љепше од тога да радиш оно што волиш и уживаш у томе?! А увијек ће се наћи неко ко ће то критиковати, оспоравати и омаловажавати'', преноси Информер.
