Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

Извор:

АТВ

13.12.2025

18:06

Поводом годишњице смрти Џеја Рамадановског композитор Александар Радуловић Фута направио је носу пјесму под називом "Жив сам, нажалост".

Глас Џеја Рамадановског за потребе ове пјесме је реконструисан путем вештачке интелигенције. Музику је компоновао Александар Фута Радуловић, док је текст потписао Александар Томић.

Ипак, реакције нису биле очекиване. Пјесму је прегледало 210.000 корисника, уз стотине негативних коментара.

Џеј је својим пјесмама и својом појавом увијек изазивао емоцију, међутим, употреба вјештачке интелигенције како би се његов глас вратио наишао је на бројне критике.

Сцена

Српски пјевач умјесто бакшиша добио ''Ролекс'', вратио га због Џеја

Већина корисника сматра да његово име и глас не треба више да се експлоатишу и употребљавају у комерацијалне сврхе и да сјећање на Џеја треба да се чува кроз његове старе пјесме.

"Ужас. Разумијем носталгију за старим звијездама, али треба да их чувамо у сјећању кроз њихов рад, а не кроз лажи".

"Грео'та да се овако скрнави једна легенда. Заправо, треба да буде срамота оног коме је оваква идеја пала на памет".

Прошле године су уз помоћ АИ технологије обожаваоци Тошета Проеског завршили његову посљедњу пјесму која није објављења. У први мах је то изазвало одушевљење, али је ту стало.

Џеј Рамадановски

