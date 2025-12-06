Џејла Рамовић након привођења отказала наступ

Извор:
Пјевачица и некадашња побједница Звезда Гранда Џејла Рамовић недавно је приведена у Сјеверној Македонији у оквиру акционе контроле у Кичеву, заједно са својим бендом, након што је полиција открила да су наступали без одговарајуће радне дозволе.
Џејла је након немилог догађаја отказала наступ, а тим поводом се огласила на Инстаграм профилу и открила детаље.
- Драги моји, вечерас је требало да наступим у Скопљу и искрено сам се радовала нашем дружењу. Нажалост, упркос великим напорима организатора да као и сваки претходни пут на вријеме обезбиједе све папире како бисмо мој бенд и ја несметано радили свој посао, то се овога пута није догодило. Желим да нагласим да ми је безбједност публике, мог тима и мене на првом мјесту, па како бисмо избјегли било какве непријатности одлучили смо да наступ одложимо све док се административне ствари не ријеше. Хвала на разумијевању, стрпљењу и подршци. Спремна сам и једва чекам да се видимо чим буду створени сви услови за лијеп и безбрижан концерт какав сам одувијек имала у Македонији. Грлим вас јако - написала је пјевачица на свом Инстаграм профилу.
Џејла се након хаоса и сусрета са полицијом јавно огласила и признала да ли је било прекршаја од стране ње и њеног тима.
- Желим да нагласим да су са моје стране и стране мог бенда сви потребни документи и дозволе за наступ у Кичеву били уредно припремљени и достављени организатору, уз потпуну процедуру коју редовно поштујемо при сваком доласку у Сјеверну Македонију.
Организатор нас је увјерио да је прибавио све преостале дозволе за одржавање наступа у складу са уговором који имамо.
Упркос томе, наступ је прекинут неколико минута прије краја, наводно због недостатка радних дозвола, иако је наша документација била потпуно уредна.
Жао ми је због непријатности које су доживјели сви који су дошли на мој наступ. Ситуација је настала из разлога на које никако нисам могла да утичем, нити је кривица на страни мог тима и мене!
Македонија је земља коју веома волим и увијек се радо враћам - рекла је пјевачица.
