Logo
Large banner

Џејла Рамовић након привођења отказала наступ

Извор:

Курир

06.12.2025

09:26

Коментари:

0
Пјевачица Џејла Рамовић
Фото: Инстаграм/dzejlaramovic

Пјевачица и некадашња побједница Звезда Гранда Џејла Рамовић недавно је приведена у Сјеверној Македонији у оквиру акционе контроле у Кичеву, заједно са својим бендом, након што је полиција открила да су наступали без одговарајуће радне дозволе.

Џејла је након немилог догађаја отказала наступ, а тим поводом се огласила на Инстаграм профилу и открила детаље.

post riba

Занимљивости

Како се хране светогорски монаси за вријеме Божићног поста?

- Драги моји, вечерас је требало да наступим у Скопљу и искрено сам се радовала нашем дружењу. Нажалост, упркос великим напорима организатора да као и сваки претходни пут на вријеме обезбиједе све папире како бисмо мој бенд и ја несметано радили свој посао, то се овога пута није догодило. Желим да нагласим да ми је безбједност публике, мог тима и мене на првом мјесту, па како бисмо избјегли било какве непријатности одлучили смо да наступ одложимо све док се административне ствари не ријеше. Хвала на разумијевању, стрпљењу и подршци. Спремна сам и једва чекам да се видимо чим буду створени сви услови за лијеп и безбрижан концерт какав сам одувијек имала у Македонији. Грлим вас јако - написала је пјевачица на свом Инстаграм профилу.

Оглашавање пјевачице након привођења

Џејла се након хаоса и сусрета са полицијом јавно огласила и признала да ли је било прекршаја од стране ње и њеног тима.

Градишка, мост

Градови и општине

Није угрожено отварање граничног прелаза у Градишци?

- Желим да нагласим да су са моје стране и стране мог бенда сви потребни документи и дозволе за наступ у Кичеву били уредно припремљени и достављени организатору, уз потпуну процедуру коју редовно поштујемо при сваком доласку у Сјеверну Македонију.

Организатор нас је увјерио да је прибавио све преостале дозволе за одржавање наступа у складу са уговором који имамо.

Упркос томе, наступ је прекинут неколико минута прије краја, наводно због недостатка радних дозвола, иако је наша документација била потпуно уредна.

Жао ми је због непријатности које су доживјели сви који су дошли на мој наступ. Ситуација је настала из разлога на које никако нисам могла да утичем, нити је кривица на страни мог тима и мене!

илу-умор-главобоља-06122025

Здравље

Спавате довољно, а и даље осјећате умор: Љекари упозоравају на могуће узроке

Македонија је земља коју веома волим и увијек се радо враћам - рекла је пјевачица.

Подијели:

Таг:

Džejla Ramović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

Кошарка

Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

3 ч

0
''Бакин маникир'' је највећи тренд ове зиме: Ево о чему се ради

Стил

''Бакин маникир'' је највећи тренд ове зиме: Ево о чему се ради

3 ч

0
Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

БиХ

Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

3 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

3 ч

0

Више из рубрике

Жељко Митровић раскидао уговоре уживо у дневнику: Подијелио 100 отказа

Сцена

Жељко Митровић раскидао уговоре уживо у дневнику: Подијелио 100 отказа

16 ч

0
Џесика Алба о најгорој сцени у "Фантастичној четворки": Било је веома понижавајуће

Сцена

Џесика Алба о најгорој сцени у "Фантастичној четворки": Било је веома понижавајуће

17 ч

0
Весна Змијанац кренула кући из Ургентног, па се вратила у болницу

Сцена

Весна Змијанац кренула кући из Ургентног, па се вратила у болницу

19 ч

0
Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

Сцена

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

12

19

Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner