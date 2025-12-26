Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

Извор:
СРНА
26.12.2025
16:36
Акција "С љубављу храбрим срцима" још једном нас подсјећа на оно најважније, а то је да је снага једног друштва у његовој хуманости, солидарности и спремности да пружи руку онима којима је помоћ најпотребнија, изјавио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Када се ујединимо око дјеце и породица које се суочавају са тешким животним изазовима, показујемо да нисмо само заједница по имену, већ народ великог срца", рекао је Додик за Срну поводом вечерашњег одржавања 16. донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" с циљем прикупљања средстава за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Додик је нагласио да је ова акција доказ да љубав, брига и одговорност према слабијим не познају политичке, институционалне нити било какве друге подјеле, већ потврђује да хуманост није чин, већ трајна обавеза – да будемо уз оне који се боре, да им дамо наду и вјеру да нису сами.
Назив ове акције "С љубављу храбрим срцима", каже лидер СНСД-а, није обични назив већ порука да заједно можемо учинити много, да свако дијете заслужује шансу, а свака породица подршку.
"То је вриједност на којој треба да градимо будућност – људску, одговорну и достојанствену, и да је хуманост темељ нашег друштва, јер кад помажемо онима којима је најтеже доказујемо да смо заједница која зна да воли, брине и стоји заједно", истакао је Додик.
Он је указао да хуманост није ствар тренутка, већ трајна обавеза да будемо људи, да покажемо срце и да дјелима потврдимо солидарност, те позвао све људе добре воље да се одазову овој хуманој акцији, наводећи да је и сам дао лични допринос уплативши 5.000 КМ.
"С љубављу храбрим срцима' је доказ да као друштво знамо стати једни уз друге, да имамо снаге и воље да градимо будућност утемељену на бризи, емпатији и одговорности. То је пут који морамо чувати и јачати, јер друштво се не мјери по ријечима, већ дјелима и начином на који се односи према онима којима је помоћ најпотребнија", поручио је Додик, који је као предсједник Републике Српске 2010. године био иницијатор одржавања прве донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" за дјецу обољелу од малигних болести.
Овогодишње донаторско вече биће одржано вечерас у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци с почетком у 19.30 часова.
