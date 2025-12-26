Logo
Додик и Калабухов за наставак сарадње

26.12.2025

13:02

Коментари:

0
Додик и Калабухов за наставак сарадње
Фото: Milorad Dodik/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изразили су заједничку опредијељеност за наставак сарадње Републике Српске и Русије са циљем политичког, економског и привредног раста.

Додик је истакао да је имао пријатан разговор са Калабуховом, великим пријатељем Републике Српске, кога је упознао о актуелним политичким темама важним за Републику Српску.

"Српска цијени досљедан став Руске Федерације о поштовању Дејтонског споразума, као и изузетно добре односе које годинама градимо на међусобном повјерењу и партнерству," написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

