Додик и Калабухов за наставак сарадње

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изразили су заједничку опредијељеност за наставак сарадње Републике Српске и Русије са циљем политичког, економског и привредног раста.
Додик је истакао да је имао пријатан разговор са Калабуховом, великим пријатељем Републике Српске, кога је упознао о актуелним политичким темама важним за Републику Српску.
"Српска цијени досљедан став Руске Федерације о поштовању Дејтонског споразума, као и изузетно добре односе које годинама градимо на међусобном повјерењу и партнерству," написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
