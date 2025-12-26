Logo
Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

Извор:

АТВ

26.12.2025

12:09

Коментари:

3
Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

Синиша је побиједио Додика у Бакинцима и "освојио" у његовом селу 88 гласова више.

На овај начин је СДС-ова Александра Пандуревић покушала да обмане јавност, али је успјела да покаже само колико је заправо неинформисана.

Николина Шљивић

Република Српска

Николина Шљивић показала диплому и најавила пријаве

Или, можда само злонамјерна, с обзиром да је у наставку устврдила да је ријеч о изборној крађи.

Шта је истина?

Истина је, у овом случају, потпуно другачија. Случајно или намјерно, Александра Пандуревић је заборавила да спомене да је у односу на 2022. годину у Лакташима дошло до обједињавања бирачких мјеста Бакинци и Крнете.

И то, пазите сад, по одлуци опозицији вољене Централне изборне комисије БиХ.

Када би погледали резултате избора 2022. године Милорад Додик је у Бакинцима освојио 254 гласа, док је Тривићева имала 52. На, тада одвојеном, бирачком мјесту Крнете Додик је имао 117, а Тривић 39 гласова. У преводу, укупно оба мјеста је било 371 за Додика наспрам 91 за Тривићеву.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић мета исмијавања: Вукановић поручио да је изгубио разум

Сада, да се вратимо на ове пријевремене изборе. У Бакинцима и Крнетама СНСД-ов Синиша Каран је освојио 343 гласа, док је СДС-овом Бранку Блануши припало 60.

Након свега јасно је да је опозиција, у овом случају Александра Пандуревић, спремна на свакакве обмане јавности само да би грађанима наметнули своје ставове и дочепала се фотеља.

А што се резултата тиче, чак и да је тачно што је Пандуревићева написала то не би имало никакве везе јер је Синиша Каран кандидат странке на чијем челу је Милорад Додик, тако да би тешко то сметало било коме у овој странци.

Одговорио јој Бојић

Након невјештог и обмањивачког јавног иступа на друштвеним мрежама, Александри Пандуревић је одговорио градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.

"Жао ми је што Александра Пандуревић не зна и слабо је информисана с обзиром колико је са људима из Сарајева у свакодневном контакту, да су по налогу ЦИК-а спојена бирачка мјеста Бакинци и Крнете у односу на 2022.годину кад су били одвојено! Толико је усхићена да не може упратити", поручио је Бојић.

Александра Пандуревић

Милорад Додик

Синиша Каран

Бранко Блануша

Пријевремени избори 2025

Коментари (3)
