Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Фонд за дјечију заштиту Републике Српске извршио је данас, умјесто у јануару, редовну исплату права свим својим корисницима - уочи новогодишњих и божићних празника.
Ријеч је о исплати права на додатак на дјецу, матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, пронаталитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу за децембар, саопштено је из Фонда.
Директор Фонда Недељко Јовић рекао је да су празници вријеме на подсјећање на важност заједништва, солидарности и међусобне бриге, а Фонд ће и даље бити ослонац онима којима је подршка најпотребнија.
Јовић је истакао да су дјеца и породица темељ сваког друштва, а да је трајна обавеза Фонда да буде подршка родитељима и старатељима у стварању сигурног и подстицајног окружења за одрастање дјеце, те захвалио за сарадњу и велику подршку Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске и Влади Српске.
Децембарска исплата додатка на дјецу обухвата 17.327 дјеце, односно 10.134 родитеља који су корисници овог права за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу вулнерабилних категорија, а за те намјене обезбијеђене су 2.627.253,72 КМ.
Материнским додатком обухваћене су 3.604 породиље, а за исплату је издвојено 1.463.206 КМ.
Право на пронаталитетну накнаду оствариле су 162 породиље за 108 трећерођене и 56 четврторођене дјеце, а за исплату је обезбијеђено 90.000 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 405.000 КМ за 801 породиљу, односно 810 новорођенчади.
За исплату права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу обезбијеђено је 309.876 КМ.
