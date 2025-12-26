Станивуковић мета исмијавања: Вукановић поручио да је изгубио разум

Извор:
Пасуљ, лук, трчање по Мањачи. Мало склекова, мало трбушњака. Ништа јутарњи аларм, само глас официра.
С овако осмишљеним рецептом, који би требало да гарантује "здраву и способну нацију", изашао је у јавност градоначелник Бањалуке Драшка Станивуковић.
Убрзо ће, како је рекао, предложити закон о обавезном служењу цивилног рока, а ако, каже, којим случајем не буде хтјела Народна скупштина, хоће Бањалука.
Највећи град Српске би, да преведемо, према његовој визији требало да послужи као пробни полигон за стварање “јаких, а не смотаних”.
"Позивам све младе људе да служе цивилни рок кад заврше средњу школу, кад напуне 18-19 година, да раде склекове, трбушњаке, једу пасуљ, лук, да буде јаки, а не смотани", рекао је, између осталог, млади градоначелник.
Међутим, народ је ову идеју дочекао, да се изразимо у складу са темом, не баш у ставу мирно – једни поручују да су дјеца већ довољно јака и без “лудих идеја”, други предлажу да Станивуковић и екипа из Градске управе први потрче по Мањачи, па да тек онда позивају омладину.
Ни саговорници бањалучког портала "Српска инфо" нису много блажи. Док једни у овој идеји виде непотребни повратак у прошло вријеме, упакован у модерни ПР, други се питају да ли се снага нације заиста гради трбушњацима и луком или можда нечим мало сложенијим – попут образовања, посла и перспективе. Сви су у једном сагласни – од тога нема ништа.
Ако питате шефа Клуба посланика Листе за правду и ред у Народној скупштини Српске Небојшу Вукановића, демагогија и популизам градоначелника Бањалуке, прешли су све границе.
"Човјек је изгубио разум, то што прича су лудости. Он је најужаснија појава на политичкој сцени Републике Српске! Враћа нас у доба ЈНА. Прича да се треба ићи у војску у 21. вијеку је ван сваке памети. То показује колико је он ретроградан и колико не влада чак ни самим собом", каже Вукановић за поменути портал.
Вукановић додаје да нико озбиљан не би изашао у јавност с оваквом идејом.
"Ствари које излазе из његове главе су на ивици здравог разума. Ми се залажемо за демилитаризацију и не можемо подржавати такве сулуде ставове. То је толико сулудо, да је сваки коментар сувишан", закључио је Вукановић.
Шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица, такође сматра да је ово тек још једна популистичка мјера Драшка Станивуковића.
"Мислим да нема потребе за тим. О томе ће се разговарати по кафићима, на крсним славама, јавност ће бити подијељена, али та иницијатива неће моћи бити реализована. Међутим, док се разговара о тој иницијативи, он долази у центар пажње и сви се бавимо њим и његовим фикс идејама. Мислим да треба више улагати у спорт, у терене и клубове и на тај начин дизати физичку спремност и здрав живот младих људи. Треба улагати у рекреативни спорт", сматра Мазалица.
Каже да су овакви приједлози посљедица Станивуковићеве “умишљености”.
"Он иде на неке курсеве преживљавања и на тренинге, па мисли да и млади треба да иду његовим стопама, односно да млади треба да раде оно што он ради. Ми сад треба да присиљавамо младе да личе на Драшка Станивуковића, да иду његовим стопама", каже Мазалица.
То, додаје он, није корисно, а ни потребно. И коштало би.
"Треба да се обезбиједи некоме смјештај и сви остали услови, треба и армија људи која ће се ангажовати око тога да се проведу све те обуке… То су глупости које не служе ничему другом, осим да се о њима разговара", каже Мазалица, који је увјерен да Станивуковићев приједлог неће доћи до Народне скупштине.
