Полицајац недозвољено зауставио ауто па напао породицу

Извор:
АТВ
26.12.2025
10:48
Коментари:0
Полицијски службеник Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, запослен у Полицијској станици Илијаш, ухапшен је у Високом због сумње да је учествовао у инциденту који је квалификован као кривично дјело "Насилничко понашање“ и "Лажно представљање“.
Како је потврђено из полицијских извора, догађај се збио у сриједу око 02:25 сати, на дионици пута Високо – Илијаш, у улици Сарајевска. У инциденту су учествовале двије особе, иницијала А.А. (2003.) и Х.Б. (2006.), обје из Високог.
Према доступним информацијама, поменуте особе су уз помоћ батеријских лампи зауставиле путничко возило "Голф“ којим је управљао Ј.Е. из Високог, у којем су се налазиле још двије особе, међу њима и малољетно дијете рођено 2013. године.
Бања Лука
Бањалучки гимназијалци пјесмом испратили професора Банета у пензију
Након што су возачу пришли и, како се наводи, представљали се као полицијски службеници те затражили документе на увид, дошло је до физичког напада на возача и сапутнике.
У нападу је особа Ј.Е. задобила теже тјелесне повреде, док су возач и сапутница Ј.А. задобили лакше повреде, потврђене у Кантоналној болници Зеница.
Брзом интервенцијом полицијских службеника, осумњичени су пронађени, ухапшени и задржани у просторијама за задржавање, гдје је над њима спроведена криминалистичка обрада. На мјесту догађаја обављен је увиђај.
Из полицијских извора је потврђено да је један од осумњичених, иницијала А.А., полицијски службеник МУП-а Кантона Сарајево примљен у посљедњој класи полицајаца.
Регион
Возио са 3,67 промила без возачке и регистарских таблица
Према незваничним сазнањима из локалних извора, ради се о Адину Ашчалићу. Такође се наводи да је у тренутку хапшења био под дејством алкохола. Ове информације за сада нису званично потврђене, пише "Црна Хроника".
Из МУП-а КС за сада се нису огласили о статусу полицијског службеника и евентуалним интерним мјерама.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму