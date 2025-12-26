Logo
Мушкарца на тротинету ударио аутмобил, задобио тешке повреде

СРНА

Мушкарца на тротинету ударио аутмобил, задобио тешке повреде
Фото: Pexels

Мушкарац који је управљао тротинетом тешко је повријеђен јутрос у Новом Саду, када га је ударио аутомобил.

Мушкарац је оборен на Футошком путу и убрзо је превезен у Хитну помоћ.

Никола Шобот и Даријана Кецман

Друштво

Стипендије и бесплатно љетовање за штићенике Дома "Рада Врањешевић"

Доктор Зоран Круљ, портпарол Завода за ургентну медицину, рекао је да је мушкарац довезен у бесвјесном стању и са политрауматским повредама.

Круљ је додао да је пацијент превезен на одјељење реанимације Ургентног центра.

Нови Сад

Саобраћајна несрећа

povrijeđen muškarac

