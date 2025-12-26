Мушкарца на тротинету ударио аутмобил, задобио тешке повреде

Извор:
СРНА
26.12.2025
10:04
26.12.2025
Мушкарац који је управљао тротинетом тешко је повријеђен јутрос у Новом Саду, када га је ударио аутомобил.
Мушкарац је оборен на Футошком путу и убрзо је превезен у Хитну помоћ.
Доктор Зоран Круљ, портпарол Завода за ургентну медицину, рекао је да је мушкарац довезен у бесвјесном стању и са политрауматским повредама.
Круљ је додао да је пацијент превезен на одјељење реанимације Ургентног центра.
