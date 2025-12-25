Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Извор:
Аваз
25.12.2025
22:07
Коментари:0
У тузланском насељу Ирац вечерас се десила саобраћајна незгода у којој је повријеђен пјешак.
Из Оперативног центра МУП-а ТК рекли су да се незгода десила око 20:10 часова и да је повријеђен 14-годишњи пјешак.
"Возач се удаљио с лица мјеста. Увиђај су урадили полицијски службеници ПУ Тузла, а повријеђено лице је пребачено на УКЦ Тузла. Утврђује се се степен повреда", рекли су из Оперативног центра за "Аваз".
Још увијек траје потрага за возачем.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
43
22
40
22
26
22
07
Тренутно на програму