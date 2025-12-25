Logo
Large banner

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Извор:

Аваз

25.12.2025

22:07

Коментари:

0
Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ
Фото: АТВ

У тузланском насељу Ирац вечерас се десила саобраћајна незгода у којој је повријеђен пјешак.

Из Оперативног центра МУП-а ТК рекли су да се незгода десила око 20:10 часова и да је повријеђен 14-годишњи пјешак.

"Возач се удаљио с лица мјеста. Увиђај су урадили полицијски службеници ПУ Тузла, а повријеђено лице је пребачено на УКЦ Тузла. Утврђује се се степен повреда", рекли су из Оперативног центра за "Аваз".

Још увијек траје потрага за возачем.

Подијели:

Тагови:

udes

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Брисел и ЕУ за БиХ далеко као васиона

БиХ

Додик: Брисел и ЕУ за БиХ далеко као васиона

1 ч

1
Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње

Занимљивости

Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Покушавају направити раздор међу Србима

1 ч

1
Хантер Бајден "пере руке" од Украјине: "То је била грешка"

Свијет

Хантер Бајден "пере руке" од Украјине: "То је била грешка"

2 ч

0

Више из рубрике

Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

Хроника

Избио стравичан пожар, ватра прогутала кућу

4 ч

0
Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

Хроника

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

6 ч

0
Иван Дивљан усмртио пријатеља и тијело закопао у земљу

Хроника

Иван Дивљан усмртио пријатеља и тијело закопао у земљу

7 ч

0
Шеснаестогодишњак осумњичен за покушај убиства

Хроника

Шеснаестогодишњак осумњичен за покушај убиства

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Још један град "ударио" на трубаче: Интервенисала и полиција

22

43

Како ће забрана пушења утицати на угоститељске објекте?

22

40

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

22

26

Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао

22

07

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner