Иван Дивљан усмртио пријатеља и тијело закопао у земљу

Аваз

25.12.2025

15:59

Иван Дивљан усмртио пријатеља и тијело закопао у земљу

У Окружном суду у Источном Сарајеву јуче је одржано рочиште у предмету против оптуженог Ивана Дивљана који се терети да је убио Александра Томића 13. јануара 2025. године у Палама.

Јуче су у судници саслушана три свједока, инспектори Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Полицијске управе Источно Сарајево, који су били на терену када је тијело пронађено, када је вршена ексхумација и који су направили службене забиљешке.

Прекопана земља

Инспектори су јучер истакли како је Томићева супруга пријавила његов нестанак, те да су се мотористи активирали око потраге за њим.

Речено је и да су у мјесту Цареве Воде пронађени отисци крви, аутомобила као и наочале преминулог Александра. Додали су како су пролазили уском стазом која води ка проширењу, а на том мјесту су уочили да је земља прекопана.

По налогу Тужилаштва добили су налог о извршењу ексхумације. Инспектори су истакли како је Александар пронађен нагао.

На другом локалитету, на путу који води ка Јахорини пронађени су отисци ципела, гдје су неки предмети наводно били спаљени, те је пронађен дио неког аутомобила. Ти докази наводно би се могли довести у везу с овим кривичним дјелом.

Саслушање свједока

Рочишту је присуствовао и оптужени Дивљан уз присуство браниоца Вељка Чивше. Дивљан се бранио шутњом. На наредном рочишту, које је заказано 22. јануара 2026. године, требало би бити настављено саслушање свједока. Дивљан је смјештен у КПЗ-у у Кули.

Иза Александра Томића је остало двоје малољетне дјеце.

Садржај оптужнице

Оптужницом се Ивану Дивљану ставља на терет да 13. 1. 2025. године, у ноћним сатима, у мјесту Цареве Воде, општина Пале, с умишљајем, на подмукао начин лишио живота А. Т. из Пала, тако што се својим возилом марке Ауди А6, довезао у Ул. Ћирила и Методија испред породичне куће Т. А., са којим је био у пријатељским односима због пословне сарадње, након чега је Т. А. ушао у његово возило и сјео на мјесто сувозача, потом су се упутили улицом Српских ратника у правцу мјеста Цареве Воде и доласком на наведени локалитет исти је паркирао своје возило на земљану површину поред локалног пута, са десне стране, посматрано из правца Пала, након чега су изашли из возила.

Дивљан је, искористивши повјерење Т. А., а у тренутку када он то није очекивао, употребом подесног алата, снажно га ударио у предјелу лијеве стране главе, захватајући лијеву ушну шкољку, спољашњи угао лијевог ока и лијеву страну носа, свјестан да ће јачином таквог ударца усмјереног у правцу главе Т. А. наступити смрт истог, а што је и хтио, па је Т. А. од силине ударца задобио повреде у виду разорења витално важних можданих центара и притиска на мозак од крви изливене унутар лобањске шупљине од којих повреда је наступила смрт истог непосредно након повређивања, да би потом с тијела Т. А. скинуо све одјевне предмете и обућу, те је беживотно тијело закопао у земљу на дубини од око 0,30 м, након чега се истим возилом удаљио са лица мјеста.

(аваз)

