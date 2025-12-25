Шеснаестогодишњак осумњичен за покушај убиства

Извор:
У Србији је расписана потрага за шеснаестогодишњаком осумњиченим за покушај тешког убиства 6. децембра у ресторану на Новом Београду, када је из ватреног оружја испаљено више пројектила према тридесетогодишњаку, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије.
Полиција је Одјељењу за малољетнике Вишег јавног тужилаштва у Београду поднијела кривичну пријаву против шеснаестогодишњака због сумње да је извршио ово кривично дјело као и кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Кривична пријава поднесена је и против лица чији су иницијали И.Л. /40/ због помагања у извршењу овог кривичног дјела као и против В.П. /30/, који се терети и за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Против И.Л. је расписана потрага, а В.П. је ухапшен 8. децембра због сумње да је спремао убиство 46-годишњег држављанина Црне Горе.
