Извор:
АТВ
25.12.2025
15:15
Коментари:0
У Бањалуци је почела сједница Извршног комитета СНСД-а којој предсједава лидер странке Милорад Додик.
Сједници, између осталих, присуствују страначки функционери Жељка Цвијановић, Саво Минић, Радован Вишковић, Синиша Каран, Мирослав Бојић и други.
Претходно је одржан састанак представника странака владајуће коалиције.
