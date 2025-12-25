Logo
Large banner

Почела сједница Извршног комитета СНСД-а

Извор:

АТВ

25.12.2025

15:15

Коментари:

0
Извршни комитет СНСД-а
Фото: АТВ / Бранко Јовић

У Бањалуци је почела сједница Извршног комитета СНСД-а којој предсједава лидер странке Милорад Додик.

Сједници, између осталих, присуствују страначки функционери Жељка Цвијановић, Саво Минић, Радован Вишковић, Синиша Каран, Мирослав Бојић и други.

Претходно је одржан састанак представника странака владајуће коалиције.

Милорад Додик

Република Српска

Додик о понављању избора: Тек ћете видјети шта ћемо вам урадити

Подијели:

Таг:

СНСД

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

Свијет

Мајка бацила тромјесечну бебу кроз прозор

2 ч

0
Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

Република Српска

Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

2 ч

0
Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

Свијет

Беба примљена у болницу са сумњивим повредама: Четири дана касније преминула

2 ч

0
Горан Селак

Република Српска

Селак: Каран ће потврдити побједу ако дође до понављања избора

2 ч

1

Више из рубрике

Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

Република Српска

Лукић: Младић је морао бити пуштен на лијечење

2 ч

0
Горан Селак

Република Српска

Селак: Каран ће потврдити побједу ако дође до понављања избора

2 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик о понављању избора: Тек ћете видјети шта ћемо вам урадити

2 ч

12
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Циљ одлуке ЦИК-а је да се сруши воља грађана

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner