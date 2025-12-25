Ковачевић: Циљ одлуке ЦИК-а је да се сруши воља грађана

Извор:
25.12.2025
Владајућа коалиција у Републици Српској је јединствена да је одлука ЦИК-а БиХ о понављању пријевремених предсједничких избора на 136 бирачких мјеста напад на Српску и да је циљ да се сруши изборна воља њених грађана, рекао је портпарола СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је послије састанка рекао да су сматрали да је битно да послије јучерашње одлуке ЦИК-а заједно са коалицијом реагују и договоре на који начин ће поступати.
ЦИК БиХ је донио је јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
