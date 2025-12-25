Почео састанак владајуће коалиције у Српској

25.12.2025
13:42
Коментари:1
У просторијама СНСД у Бањалуци почео је састанак представника владајуће коалиције у Републици Српској.
Састанак се одржава поводом одлуке ЦИК БиХ да поништи резултате пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица и затражи њихово понављање.
Након овог састанка, предвиђено је да се обрате медијима представници свих странака из коалиције, а након тога ће бити одржана и сједница Извршног комитета СНСД.
Подсјетимо, одлука ЦИК БиХ је неправоснажна и сада стране које нису задовољне тиме имају право жалбе, а уколико их буде, о њима ће одлучивати Апелационо одјељење Суда БиХ. Уколико Суд потврди одлуку ЦИК, та одлука постаје правоснажна, а након тога ЦИК БиХ расписује понављање избора на мјестима гдје су поништени.
