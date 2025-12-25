Logo
Large banner

Минић: Одлука ЦИК-а наставак офанзиве на Српску, спријечићемо те намјере

Извор:

СРНА

25.12.2025

12:59

Коментари:

1
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је одлука Централне изборне комисије БиХ о понављању избора на 136 бирачких мјеста на пријевременим изборима за предсједника наставак офанзиве на Републику Српску, али да ће те намјере бити спријечене.

- Прво је била институција предсједника на удару. Сада то иде даље. Овдје се индиректно напада и Влада Републике Српске. Ви знате да суд који никад није одлучивао о избору Владе и проглашавао се ненадлежним, сада је узео да о томе расправља. Намјерно неће да донесе одлуку - рекао је Минић.

илу-риба-пост-09122025

Савјети

Трик за најукуснију пржену рибу: Умјесто у брашно, уваљајте је у ову намирницу

Он је указао на то да су се и раније на појединим бирачким мјестима понављали избори и да није било разлике, те да су сада циљано изабрали мјеста на којима је канадидат СНСД-а Синиша Каран добио огромну подршку.

- Неко жели да направи неку пројекцију. Ово је дио пројекта против институција Републике Српске. Ми ћемо то спријечити, и што је најважније, спријечићемо то на терену. Сада када распишу ове изборе, вјерујте да ћу први ја, моје колеге и сви други имати толику вољу да их расклопимо као лего на терену - поручио је Минић.

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ донијела је јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, на коју постоји могућност жалбе.

saobracajna kamera sc yt

Ауто-мото

Возачи нашли начин да преваре АНПР камере

Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

ЦИК БиХ

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Са бањалучке Скупштине повучена тачка о бесплатним плацевима

1 ч

0
Да ли је боље узимати витамине прије или послије оброка?

Здравље

Да ли је боље узимати витамине прије или послије оброка?

1 ч

0
Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

Стил

Хаљина Меланије Трамп има занимљив детаљ: Повезују га с Југославијом

1 ч

0
Жељко Шкондрић.

Република Српска

Шкондрић: Има основа за приговор Апелационом вијећу суда БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Жељко Шкондрић.

Република Српска

Шкондрић: Има основа за приговор Апелационом вијећу суда БиХ

1 ч

0
Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

Република Српска

Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

1 ч

2
"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

1 ч

0
Мидораг Парежанин

Република Српска

Парежанин: Срамна и бесмислена одлука ЦИК-а

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Не треба им вјеровати: 3 хороскопска знака која највише лажу

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner