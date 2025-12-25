Минић: Одлука ЦИК-а наставак офанзиве на Српску, спријечићемо те намјере

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је одлука Централне изборне комисије БиХ о понављању избора на 136 бирачких мјеста на пријевременим изборима за предсједника наставак офанзиве на Републику Српску, али да ће те намјере бити спријечене.
- Прво је била институција предсједника на удару. Сада то иде даље. Овдје се индиректно напада и Влада Републике Српске. Ви знате да суд који никад није одлучивао о избору Владе и проглашавао се ненадлежним, сада је узео да о томе расправља. Намјерно неће да донесе одлуку - рекао је Минић.
Он је указао на то да су се и раније на појединим бирачким мјестима понављали избори и да није било разлике, те да су сада циљано изабрали мјеста на којима је канадидат СНСД-а Синиша Каран добио огромну подршку.
- Неко жели да направи неку пројекцију. Ово је дио пројекта против институција Републике Српске. Ми ћемо то спријечити, и што је најважније, спријечићемо то на терену. Сада када распишу ове изборе, вјерујте да ћу први ја, моје колеге и сви други имати толику вољу да их расклопимо као лего на терену - поручио је Минић.
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ донијела је јуче неправоснажну одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, на коју постоји могућност жалбе.
Пријевремени избори поништени су на одређеним бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Власеници, Зворнику, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
