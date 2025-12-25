Logo
Large banner

Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

Извор:

АТВ

25.12.2025

12:13

Коментари:

2
Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској
Фото: X/@GunterFehlinger

Аустријски економиста и НАТО лобиста Гинтер Фелингер, познат српској јавности по бројним провокацијама, поново се мијеша у политичку ситуацију у Републици Српској.

Он је, одговарајући на објаву доктора економске дипломатије Синише Пепића, честитао божићно чудо слободе свим бирачима Републике Српске који су гласали за Бранка Бланушу на пријевременим изборима.

"Без 7 кључних свинг држава, Камала Харис води", написао је Пепић на изјаву Бланка Блануше у којој тврди да СДС води са поништених 136 бирачких мјеста.

Подсјећамо, познати србомрзац Гинтер Фелингер, који позива на бомбардовање Бањалуке и Београда, раније је подржао Покрет "Сигурна Српска" и Драшка Станивуковића након чега је потпуно јасно којим путем иде опозиција из Републике Српске.

Филгер је познат и као Куртијев лобиста који заговара независност Косова.

Прије двије године фотографисао се испред споменика Милици Ракић, дјевојчици коју су убиле НАТО бомбе и поручио да Србија треба да га замијени спомеником Медлин Олбрајт.

Подијели:

Тагови:

Ginter Felinger

Република Српска

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима": Број 1411 до сада позван 34.150 пута

1 ч

0
Мидораг Парежанин

Република Српска

Парежанин: Срамна и бесмислена одлука ЦИК-а

2 ч

1
Минић са Удружењем хирурга

Република Српска

Минић са представницима Удружења хирурга: Српска има висок ниво здравствених услуга

2 ч

0
Ковачевић: Неће Сарајево Српској наметати предсједника

Република Српска

Ковачевић: Неће Сарајево Српској наметати предсједника

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner