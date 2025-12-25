Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској

Извор:
25.12.2025
Аустријски економиста и НАТО лобиста Гинтер Фелингер, познат српској јавности по бројним провокацијама, поново се мијеша у политичку ситуацију у Републици Српској.
Он је, одговарајући на објаву доктора економске дипломатије Синише Пепића, честитао божићно чудо слободе свим бирачима Републике Српске који су гласали за Бранка Бланушу на пријевременим изборима.
Bosnian Serb extrem lover of @MiloradDodik in complete meltdown after Bosnian CEC has annulled the clearly manipulated so called victory of Dodiks placeholder @sinisa_karan — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) December 25, 2025
A merry Christmas miracle of freedom for all voters of Republika Srpska who voted for @branko_blanusa https://t.co/BG8QRywGOY
"Без 7 кључних свинг држава, Камала Харис води", написао је Пепић на изјаву Бланка Блануше у којој тврди да СДС води са поништених 136 бирачких мјеста.
Подсјећамо, познати србомрзац Гинтер Фелингер, који позива на бомбардовање Бањалуке и Београда, раније је подржао Покрет "Сигурна Српска" и Драшка Станивуковића након чега је потпуно јасно којим путем иде опозиција из Републике Српске.
Филгер је познат и као Куртијев лобиста који заговара независност Косова.
Прије двије године фотографисао се испред споменика Милици Ракић, дјевојчици коју су убиле НАТО бомбе и поручио да Србија треба да га замијени спомеником Медлин Олбрајт.
